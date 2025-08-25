قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة

أحمد يحيي مسعف
أحمد يحيي مسعف
البهى عمرو

كشف السائق إيهاب سيد، تفاصيل عثوره على مبلغ مالي كبير، أثناء انقاذ سيدة تعرضت لحادثة في بني سويف.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنه بعد حمل المصابة تبين أن بجوارها شنطة بها أموال كثيرة، وعلى الفور تم الاتصال بمركز العمليات والإبلاغ.


ولفت إلى أن السيدة المصابة كانت غائبة عن الدنيا، ولم تكن تعلم ما يدور بجوارها، ووالد السيدة المصابة جاء وحصل على الأموال، وعلى الموبيلات الخاصة بها، وقدم الشكر لهم.


وأوضح أنه بعد تسليم الأموال عاد لعمله، ولكن بعد ذلك تم الاتصال بهم من قبل هيئة الأسعاف من أجل تقديم الشكر لهم، وأن تم تكريمهم من قبل المحافظ.


وفي نفس السياق قال أحمد يحيي مسعف، إن أول شئ بعد تلقي بلاغ الحادثة تعامل مع المصابة أولا، وبعد ذلك تبين أن هناك شنطة بها أموال وتم التحفظ عليها لتسليمها لأسرتها.
 

بني سويف القناة الأولى بلاغ الحادثة مبلغ مالي كبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

رئيس مجلس الدولة يبحث مع رئيسة القومي للمرأة تعزيز التعاون المشترك

المتهمون

إصابات وجروح.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السويس

أرشيفية

لعب عيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمقطم

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

شعار سوبارو
شعار سوبارو
شعار سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية
مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد