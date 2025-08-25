أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة

كشف السائق إيهاب سيد، تفاصيل عثوره على مبلغ مالي كبير، أثناء انقاذ سيدة تعرضت لحادثة في بني سويف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنه بعد حمل المصابة تبين أن بجوارها شنطة بها أموال كثيرة، وعلى الفور تم الاتصال بمركز العمليات والإبلاغ.



ولفت إلى أن السيدة المصابة كانت غائبة عن الدنيا، ولم تكن تعلم ما يدور بجوارها، ووالد السيدة المصابة جاء وحصل على الأموال، وعلى الموبيلات الخاصة بها، وقدم الشكر لهم.



وأوضح أنه بعد تسليم الأموال عاد لعمله، ولكن بعد ذلك تم الاتصال بهم من قبل هيئة الأسعاف من أجل تقديم الشكر لهم، وأن تم تكريمهم من قبل المحافظ.



وفي نفس السياق قال أحمد يحيي مسعف، إن أول شئ بعد تلقي بلاغ الحادثة تعامل مع المصابة أولا، وبعد ذلك تبين أن هناك شنطة بها أموال وتم التحفظ عليها لتسليمها لأسرتها.

