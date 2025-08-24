الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو نشاط التأمين (أقساط، تعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر خلال الفترة الـ 5 أشهر الأولى من 2025، حيث سجل حوالي 83.4 مليار جنيه.

الأقساط التأمينية

حصلت شركات التأمين أقساط تأمينية بقيمة 48.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 35.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 36.5%.

بلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 27.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025 مقارنة 18.6 مليار جنيه بنمو 49% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 22.6%، لتسجل 20.6 مليار جنيه في الـ5 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة 16.8 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أظهرت هيئة الرقابة المالية نمو أقساط التأمين التجاري لتسجل 41.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 31.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024، بارتفاع 32.9%، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 62.7%، لتسجل 7 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

التعويضات التأمينية

ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 5 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 41.6%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 24.1 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 41.6%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 11.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025 مقارنة 8 مليار جنيه بنمو 44.4 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 39 %، لتسجل 12.4 مليار جنيه خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة 8.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 21.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 15.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 40%، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 56.2%، لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وتراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 5 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 10.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي مايو 2025 مقابل 11.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

مستهدفات الهيئة لقطاع التأمين

كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.

وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية.

وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وأفرد القانون أنواعا من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.