فاجعة أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
أبل تلجأ لمنافستها جوجل لإنقاذ سيري وتطويره بذكاء Gemini الاصطناعي
زي الفُلّ.. حسام حبيب ينفي تعرض شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية| خاص
مستشار بكلية القادة: لدينا مطرقة مؤلمة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا
قرار عاجل.. الكشف عن سبب الكارثة الأول في غرق فتيات أبو تلات
مستشار بكلية القادة والأركان: خطة نتنياهو لاحتلال غزة فاشلة
الداخلية يفتتح مشواره في دوري المحترفين بالفوز على ديروط
حادث غرق أبو تلات.. مفاجآت بشأن الأكاديمية المنظمة للرحلة وضبط المديرة منذ أيام
أحمد موسى: مناورات النجم الساطع بين مصر وأمريكا من أكبر التدريبات بالشرق الأوسط
الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025
بالأسماء.. المصابات في حادث غرق فتيات سوهاج بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية
في خطوة مفاجئة.. جوجل تتعاون مع واتساب لتقديم ميزة ثورية تتفوق بها على آيفون وجالاكسي
48.4 مليار جنيه قيمة تحصيل شركات التأمين لأقساط 5 أشهر

الرقابة المالية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 5 أشهر الأولي من العام الجاري 2025 بنسبة 36.5%. 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 48.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025  مقابل 35.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 36.5%.

أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 27.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025 مقارنة 18.6 مليار جنيه بنمو 49% خلال نفس الفترة من العام 2024.

أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 22.6%، لتسجل 20.6 مليار جنيه في الـ5 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة 16.8 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.


أقساط التأمين التجاري

أظهرت هيئة الرقابة المالية نمو أقساط التأمين التجاري لتسجل 41.3 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 31.1 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024، بارتفاع 32.9%، على أساس سنوي.

أقساط  التأمين التكافلي 

فيما ارتفعت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 62.7%، لتسجل 7 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ماذا يقصد تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

ويقصد بتأمينات الممتلكات والمسئوليات التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 

 ماذا تعني تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة؟

فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

