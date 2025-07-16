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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 38.4 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال 4 أشهر

أقساط تأمينية- صورة أرشيفية
أقساط تأمينية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 4 أشهر الأولي من العام الجاري 2025 بنسبة 34.2%. 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 38.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2025  مقابل 28.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 34.2%.

أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 22 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2025 مقارنة 15 مليار جنيه بنمو 45.6% خلال نفس الفترة  من العام 2024.

أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 21.3%، لتسجل 16.3 مليار جنيه في الـ4 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة 12.4 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.


أقساط التأمين التجاري

أظهرت هيئة الرقابة المالية نمو أقساط التأمين التجاري لتسجل 32.8 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى أبريل 2025 مقابل 25 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024، بارتفاع 31.2%، على أساس سنوي.

أقساط  التأمين التكافلي 

فيما ارتفعت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 55.5%، لتسجل 5.5 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ماذا يقصد تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

ويقصد بتأمينات الممتلكات والمسئوليات التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 

 ماذا تعني تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة؟

فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

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