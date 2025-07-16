قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النشار يكرم أبطال المصرية للمطارات بعد حصدهم بطولات القاهرة الكبرى وتأهلهم لنهائي الجمهورية.. صور
كيف يكون التوكل على الله؟.. 3 خطوات ودعاء يفتح أبواب الرزق
رشوان توفيق: أعيش كل دور بصدق وأتقمص الشخصية بكل جوارحها
كيفية صلاة الوتر 3 ركعات متصلة أو ركعتان وركعة.. المأثور عن النبي
محافظ كفر الشيخ: أماكن مخصصة للباعة الجائلين بالأسواق الحضارية
إبراهيم عبد الجواد يكشف سبب ابتعاد مصطفى محمد عن الأهلي
إسلام الشاطر يصدم الجماهير: وسام أبو علي خارج الأهلي
أمامه خيارين.. الأهلي يعلن آخر تطورات رحيل وسام أبو علي عن الفريق
شادي زلطة: مناهج حديثة في التعليم الفني تراعي المهارات المطلوبة لسوق العمل
المفتي: هناك بعض القضايا لا يُفتي فيها بدار الإفتاء إلا بعد دعوة صاحب السؤال شخصيًا
طارق يحيى: أتمنى تعاقد الزمالك مع أحمد عبد القادر
أحمد سعد يطلق خامس أغنيات الوش الأول من بيستهبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 52 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 4 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري (الفترة من يناير حتى أبريل 2025)، بنمو 56.5%.

وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت  52 مليار جنيه خلال يناير حتى أبريل 2025 مقارنة بحوالي 33.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 56.6%.

وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 33.6% خلال الفترة بين يناير حتي أبريل 2025.

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 760 عقود في الـ 4 أشهر الأولى من 2025 مقابل 569 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.5%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.5%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.9%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.5%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.2%.

تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024

سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

الرقابة المالية التأجير التمويلي نشاط التأجير التمويلي العقارات والأراضي عقود سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

ميمي عبدالرازق

يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحرم طريق دمياط الجديدة

محافظة دمياط

إنشاء منظومة التحول الرقمي بديوان عام محافظة دمياط.. تفاصيل

رئيس جامعة كفر الشيخ

افتتاح أول وحدة متخصصة لتفتيت حصوات الجهاز البولي بجامعة كفر الشيخ

بالصور

تعرف على فوائد النعناع.. أهمها الثالثة

تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو قبل و بعد إنقاص وزنها

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت

سكر وأنيميا وشلل رعاش.. 21 علامات تظهر على اليد تكشف أمراضا خطيرة

علامات اليد
علامات اليد
علامات اليد

غير التخسيس.. تعرف على فوائد بذور الشيا

غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا
غير التخسيس..تعرف على فوائد بذور الشيا

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد