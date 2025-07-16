مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري

التقى الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، اليوم الأربعاء، أنور القحطاني المستشار التجاري للسفارة السعودية في القاهرة حيث استعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.



وأشار الدكتور عبد العزيز الشريف الى ان العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة تمثل ركيزة اساسية لتعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك والنهوض بها لمستويات تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا الى التطلع إلى أن تكون السعودية الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر.

ومن جانبه صرح أنور القحطاني، المستشار التجاري للسفارة السعودية في القاهرة بأن رجال الاعمال السعوديين يعتبرون الاستثمار في مصر استثماراً مجدياً للغاية، حيث بلغ عدد الشركات السعودية التي تم ادراجها بالسجل التجاري في مصر نحو 8002 شركة، وبالنسبة للقطاع السياحي بلغ عدد وافدي المملكة العربية السعودية الى مصر نحو مليون و200 الف زائر لمصر هذا العام، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية بين البلدين نحو 101 رحلة جوية مشيدا بالاستثمارات المصرية في السعودية والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظا خلال الاعوام السابقة.

تعاون في مجال المقاولات

و أكد على ارتفاع عدد طلبات كبرى الشركات السعودية للتعاقد مع الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والبناء والتشييد في ظل مشروعات البنيىة التحتية الكبرى والتطور الذي تشهده المملكة، كما تسعى العديد من الشركات من الجانبين للعمل في مجالات اعادة التصدير من البلدين الى دول أخرى وخاصة في ظل دخول كل منهما في عدد من الاتفاقيات التجارية.

وشارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري أسامه باشا مدير ادارة شئون الدول العربية بالتمثيل التجاري.