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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث تعظيم الصادرات المصرية إلى إفريقيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد الوزير المفوض د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري اجتماعا  لأعضاء ادارة شئون الدول الافريقية ورؤساء المكاتب التجارية المعتمدين في الدول الأفريقية.

وقد استهدف الاجتماع استعراض جهود المكاتب التجارية المصرية في بعض الدول الافريقية لتنمية الصادرات المصرية الى القارة الافريقية فضلا عن مشروعات التعاون المشتركة مع تلك الدول.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء خطة التحرك نحو تعظيم العلاقات التجارية والاستثماريّة مع الدول الأفريقية.

وقام رؤساء المكاتب التجارية باستعراض ملامح العمل خلال الفترة الحالية حيث تم التاكيد على أهمية الدفع بملف الصادرات المصرية للقارة الافريقية وتعظيم تواجد الشركات والاستثمارات المصرية في القارة وأهمية العمل على مواجهة التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار وخاصة في ظل المتغيرات التي تحدث على الساحة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على مستوى العالم، والعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة للقارة الافريقية لمضاعفة الصادرات المصرية.

وأكد د. عبد العزيز الشريف على أهمية تحقيق مستهدفات الخطة سواء على المستوى الأفريقي ككل او كل مكتب على حدى وأن يتم العمل على التحديث المستمر لقاعدة متكاملة تتضمن تحليل الأسواق المستهدفة، وتقييم الموقف الحالي بالنسبة للمنتجات والسلع المصرية، وخلق فرص تصديريه تنفيذية لتلك السلع.

وأضاف أنه يتم تحديد أهم القطاعات، والقطاعات الفرعية التي يمكن التركيز عليها في الفترة الحالية والقادمة على أساس عملي وفقاً للوضع الحالي لهيكل الصادرات المصرية وأهم المنتجات التي تتناسب مع كل دولة.

كما اضاف أن اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية تشمل إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية.

وأوضح أن أهداف خطة التحرك لإفريقيا تشمل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الإفريقية، والحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية بل والعمل على مضاعفتها، وفتح أسواق جديدة.

التمثيل التجارى التعاون الأفريقي التجارة والصناعة

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