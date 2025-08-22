40 % نموا.. الرقابة المالية: 21.5 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري في 5 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري بنسبة 40%.

وسجلت تعويضات التأمين التجاري نحو 21.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 15.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 40 %، على أساس سنوي.

فيما صعدت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 56.2 %، لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 5 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 41.6%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 24.1 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 11.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025 مقارنة 8 مليارات جنيه بنمو 44.4 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 39 %، لتسجل 12.4 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة 8.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.