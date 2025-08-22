قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية
يونسيف: غزة تحولت إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال بالعصر الحديث
صداقة أم زواج؟.. عودة شيرين لـ حسام حبيب
غزة تستغيث.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. والعالم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير
تركيب عدادات الكهرباء لـ2856 وحدة بمشروع الـ607 عمارات إسكان اجتماعي
السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005
كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بجميع المحافظات
اللهم بلَّغت| كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. وسر مكالمة الفنانة الأخيرة
لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم
ما ينفعش حد يحسه.. حسام موافي: كل أب عنده ابن مقرب لكن ده جُوّا القلب
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

40 % نموا.. الرقابة المالية: 21.5 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري في 5 أشهر

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري بنسبة 40%.

وسجلت تعويضات التأمين التجاري نحو  21.5 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 15.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 40 %، على أساس سنوي.

فيما صعدت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 56.2 %، لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام 2025 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 5 أشهر  من العام الجاري 2025 بنسبة 41.6%. 

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 24.1 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025  مقابل 17 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 11.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025 مقارنة 8 مليارات جنيه بنمو 44.4 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 39 %، لتسجل 12.4 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام  2025، مقارنة 8.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية شركات التأمين تعويضات التأمين التأمين التأمين التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء.. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للرقابة المالية

40 % نموا.. الرقابة المالية: 21.5 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري في 5 أشهر

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 22-8-2025

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 22-8-2025

بالصور

يجب تجنبها.. أخطاء شائعة أثناء تخليل الزيتون التفاحي تجعله يفسد

طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد