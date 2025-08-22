قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

محمد يحيي

تعتزم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 5 أيام متصلة صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة لكل العاملين بالدولة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية بعمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس 2025، إنه من المقرر تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الحد الأدني للأجور بخلاف العلاوات الاستثنائية والدورية للفئات المستهدفة بالجهات الحكومية بما لا يقل عن 7آلاف جنيه شهريا.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

الفئات المستفيدة من قرارات صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

من المقرر أن يصرف الموظفون بالحكومة بالهيئات الخدمية والاقتصادية والمحلية الخاضعة للموازنة العامة ومن في حكمهم وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ؛ مرتبات شهر أغسطس 2025.

وحسبما اعلنت وزارة المالية فإن أكير من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستصرف مرتبات موظفيها في الفترة من 24 حتي 28 من أغسطس الجاري لكل العاملين وبحسب جداول استحقاقات الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر مايو

ثاني مرتب في السنة المالية الجديدة

مع صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 سيكون بذلك ثاني راتب شهري يتم صرفه للموظفين بالدولة ومن في حكمهم؛ خلال السنة المالية 2025/2026 الجديدة، ضمن توجهات القيادة السياسية بتبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الاداري والحكومي.مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس 2025

وفقا لتقرير وزارة المالية والذي يتضمن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، اعتبارا من الأحد الموافق 24 أغسطس المقبل ولمدة 5 أيام متصلة وتحديدا من الفترة 24 حتى 28 من نفس الشهر.

التنسيق مع الجهاز المصرفي لتيسير صرف مرتبات أغسطس 2025

ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري في عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس 2025؛ بحيث يقوم أكثر من 15 بنكا حكوميا وخاصا قد تعاقدت مع ما يقارب من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في الحكومة؛ لصرف مرتبات موظفيها.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

وتسعى تلك الاجراءات حسبما كشفته تقارير خاصة لـ صدي البلد، عن وجود توجهات من القيادة السياسية بالعمل قدما على تسريع وتيرة الشمول المالي والانتقال لمجتمع لا نقدي بالإضافة لتلبية احتياجات الموظفين وإنجاز عمليات صرف المرتبات إلكترونيا للتسهيل على أسر العاملين بالدولة وتقليل الزحام علي مكاتب الصرف بكل وزارة وجهة حكومية أو الفروع البنكية المختلفة خصوصا في أوقات الذروة.

زيادة المرتبات

تستهدف تلك الاجراءات تسهيل عمليات تمكين الموظفين بالدولة من اتاحة مرتباتهم بأنفسهم عبر حساباتهم المصرفية وكروت الـ ATM فور تحويل الراتب الشهري علي الحساب الخاص بكل موظف يعمل بالدولة دون التقييد بالذهاب للفرع البنكي أو شباك الصراف بجهة عمله لتقاضي راتب بالتزامن مع مواعيد العطلات الرسمية والإجازات وغيرها.

