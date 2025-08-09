بنمو 75.3%... الرقابة المالية: 9.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي بنسبة 75.3 %.

وارتفع حجم نشاط التخصيم خلال مايو 2025 ليسجل 9.4 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2024 بنمو 75.3%.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول “الأنشطة المالية غير المصرفية”، أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال مايو 2025 موزعة مع حق الرجوع سجلت 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 39%.

فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال مايو 2025 موزعة على 4.5 مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل 1.8مليار جنيه خلال مايو 2024 بارتفاع 145.9%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 743 شركة بنهاية مايو الماضي مقابل 586 شركة مقارنة بالشهر المقارن في عام 2024 بنمو 26.8%.



وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية مايو 2025 نحو 41.5 مليار جنيه مقارنة 20.3 مليار جنيه بنهاية مايو 2024 بنمو بلغ 104.3% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .

قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024

يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.