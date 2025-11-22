لإستكمال محور 3 يوليو.. تعرف على التحويلات المرورية بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال الأعمال الخاصة بمحور 3 يوليو إمتداد كوبرى شمال طرة أعلى كورنيش النيل بالقاهرة.

مما يستلزم الغلق الكلى للإتجاهين على أن يكون تنفيذ الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ، إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 21-11-2025 ولمدة (15 ليلة فقط).

الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من مناطق حلوان إتجاه مناطق المعادى: يسلك يميناً مطلع كوبرى شمال طرة فالدوران والعودة من المأوى الدورانى بعد كوبرى شمال طرة والعودة إتجاه محور كورنيش النيل مرة أخرى إتجاه مناطق المعادى.

- القادم من مناطق المعادى إتجاه مناطق حلوان: يسلك أسفل جسم كوبرى 3 يوليو بعرض لا يقل عن 4 متر والعودة مرة أخرى لمحور الكورنيش إتجاه مناطق حلوان.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



