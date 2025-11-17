عودة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد رفع أثار حادث تصادم

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق القاهرة –الإسكندرية الزراعي في اتجاه القاهرة، وذلك بعد رفع آثار حادث التصادم الذي وقع بعد منطقة كفر الجمال – طوخ بمحافظة القليوبية، بين سيارتي جامبو وأخرى نقل.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وقوع تلفيات بالسيارتين نتيجة شدة التصادم، وتم تأمين حركة المرور لمنع التكدسات التي بدأت في الظهور بالطريق.

رفع آثار الحادث



وأسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى م. ع. ا يبلغ من العمر 28 عاما وتم نقله إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث تبين إصابته باشـتـباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعي بطول 10 سم، إضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



وقامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث بالكامل من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة للوقوف على أسباب التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.