قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
غرامات مترو الأنفاق 2025.. تعرف عليها
الأوقاف: مصر كانت وستظل حاضنة لفن التلاوة.. ونشعر بالفخر بنجاح المسابقة
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا اليوم حول نتائج الجولة الأولى
مجدي يعقوب يروي تفاصيل لأول مرة عن مرحلة الطفولة وحبه للطب
أسعار كروت الشحن ترتفع بـ 2026.. مفاجأة للمواطنين.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عودة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد رفع أثار حادث تصادم

حادث تصادم
حادث تصادم
إبراهيم الهواري

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق القاهرة –الإسكندرية الزراعي في اتجاه القاهرة، وذلك بعد رفع آثار حادث التصادم الذي وقع بعد منطقة كفر الجمال – طوخ بمحافظة القليوبية، بين سيارتي جامبو وأخرى نقل.


وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وقوع تلفيات بالسيارتين نتيجة شدة التصادم، وتم تأمين حركة المرور لمنع التكدسات التي بدأت في الظهور بالطريق.

رفع آثار الحادث


وأسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى م. ع. ا يبلغ من العمر 28 عاما وتم نقله إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث تبين إصابته باشـتـباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعي بطول 10 سم، إضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.


وقامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث بالكامل من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة للوقوف على أسباب التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية الطريق الزراعى حادث تصادم طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

ترشيحاتنا

العملية الجراحية

عملية جراحية لمريض بمجمع الأقصر.. تكلفتها 150ألف جنيه لم يتحمل المواطن سوي 480 جنيها

العامل خلال التحقق من شكواه

عامل يتهم منشأته بعدم صرف الأدنى للأجور.. والعمل تفتش وتكشف الحقائق

ادمان

الوزراء يستعرض جهود الدولة المتواصلة في مكافحة الإدمان

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد