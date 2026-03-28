مواصفات KGM توريس 2026 المقدمة عالميًا .. صور

يقدم الصانع الكوري الجنوبي KGM مجموعة كبيرة من الاصدارات عالميًا، ومنها السيارة الرياضية توريس موديل 2026 والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع حزمة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية وأدوات التحكم.

أبعاد وتصميم KGM توريس 2026

تأتي KGM توريس 2026 بتصميم رياضي حيث يبلغ طول السيارة 4,700 مم، مع عرض يصل إلى 1,890 مم وارتفاع 1,720 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,680 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 1,520 و1,610 كجم بحسب الفئة، بينما تقدم مساحة تخزين خلفية تصل إلى 703 لترات.

KGM توريس 2026

وتأتي السيارة KGM توريس 2026 بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED ذات مظهر حاد، بالإضافة إلى إضاءة نهارية، وبعجلات قياسها 18 و20 بوصة، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، دعامات أعلى منقطة العجلات.

محرك KGM توريس 2026

تعتمد KGM توريس 2026 على محرك تيربو بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 163 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

KGM توريس 2026

مواصفات KGM توريس 2026

تضم سيارة KGM توريس 2026 شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس الحجم، كما تدعم الأنظمة داخل السيارة تكامل الهواتف الذكية عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب وجود شاحن لاسلكي، وتضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء.

KGM توريس 2026

وتقدم السيارة حزمة من أنظمة السلامة حيث تحتوي على 7 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر، كاميرا محيطية 360 درجة في بعض الفئات، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة مثل صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، مع حساسات ركن.