أخبار السيارات| أسعار 5 كروس أوفر 2026 في مصر.. مرسيدس تقدم GLC الجديدة.. وإطلاق سوبارو Outback الكهربائية

رسميًا.. مرسيدس تكشف النقاب عن مايباخ S-CLASS 2027

كشفت مرسيدس بنز رسميًا عن نسخة مايباخ S-Class موديل 2027، التي تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتقدمة داخل فئة السيدان الفاخرة، حيث تأتي النسخة الجديدة بمجموعة من التحديثات الخارجية والداخلية.

بمدى يصل لـ 1.226 كم .. مواصفات روكس أداماس عملاقة الـ SUV

تدخل روكس المنافسة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عبر طراز أداماس، الذي يركز على تقديم مدى قيادة طويل مع تقنيات حديثة في منظومة الدفع، لتعزز من تواجدها في السوق العالمي ضمن عائلة الـ SUV.

تنطلق في هذا الموعد .. تويوتا تكشف الستار عن لاندكروزر FJ الجديدة | صور

تستعد تويوتا لإطلاق نسخة جديدة من لاندكروزر تحمل اسم FJ، حيث تواصل تعزيز تاريخها في فئة السيارات المخصصة للطرق الوعرة، وتشير المعلومات المتداولة عالميًا إلى أن الكشف الأولي عن السيارة سيكون خلال مايو 2026، مع انطلاقة أولى في السوق الياباني، قبل التوسع إلى أسواق أخرى لاحقًا.

5 سيارات كروس أوفر 2026 في مصر.. الأولى بأرخص سعر

يضم سوق السيارات المصري، باقة كبيرة من سيارات الكروس أوفر، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث تتنوع الإصدارات نسبة إلى القدرات الفنية والتقنية، مع عناصر التصميم، إلى جانب الأسعار.

بقوة 490 حصانًا.. مرسيدس تقدم GLC الكهربائية 2026

كشفت مرسيدس بنز عن الجيل الكهربائي الجديد من طراز GLC، ويأتي هذا الطراز ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات الفاخرة، مع اعتماد كامل على منظومة كهربائية متطورة، إلى جانب تصميم يجمع بين الطابع الرياضي والهوية المعروفة للعلامة الألمانية.

إطلاق سوبارو Outback الكهربائية الجديدة.. بتصميم رياضي

كشفت سوبارو اليابانية عن نسخة جديدة من طراز Outback، مع توجه يعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، بينما يأتي هذا الطراز ضمن فئة السيارات الرياضية، مع حزمة من التجهيزات سواء من الناحية الفنية أو عبر تقنيات الحماية ووسائل التحكم.

سعر ومواصفات جيلي إمجراند 2026 في السعودية

تواصل جيلي طرح طرازاتها الاقتصادية في السوق السعودية، ومن بينها إمجراند موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان المدمجة، وتمتلك هذه السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب التصميم العصري.