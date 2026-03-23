المواصفات الكاملة للسيارة جيلي بريفيس 2026 الجديدة| صور

تواصل جيلي تعزيز تواجدها عالميًا في فئة السيدان متوسطة الحجم من خلال طراز بريفيس 2026، الذي يأتي بمظهر عصري مع باقة من التقنيات والتجهيزات.

أبعاد جيلي بريفيس 2026

يبلغ طول جيلي بريفيس 2026 نحو 4.8 متر، مع عرض يقترب من 1.9 متر وارتفاع أقل من 1.5 متر، كما تأتي بقاعدة عجلات طولها 2.8 متر، وجنوط بتصاميم من الألمنيوم بقياسات مختلفة تصل إلى 18 بوصة، إلى جانب فتحة سقف، ومرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة.

مقصورة وتجهيزات جيلي بريفيس 2026

تضم جيلي بريفيس 2026 شاشة مركزية كبيرة بحجم 13 بوصة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، تدعم الربط مع الهواتف الذكية عبر Apple CarPlay وتقنية Bluetooth كما تضم لوحة عدادات رقمية بالكامل بحجم يزيد عن 10 بوصات، ومقاعد أمامية بخاصية الضبط الكهربائي، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع نظام تكييف هواء.

تقدم السيارة حزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل الوسائد الهوائية، إلى جانب نظام تثبيت السرعة المتكيف، وتقنيات مساعدة السائق مثل الحفاظ على المسار، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، وتشمل أيضًا أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

محرك وأداء جيلي بريفيس 2026

تعتمد بريفيس 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 2.0 لتر، مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 215 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 325 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات.

وتُظهر السيارة قدرات أداء واضحة، حيث يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 7 ثوانٍ، كما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 210 كيلومترات في الساعة، بينما تعتمد فنيًا على قدرات الدفع الأمامي للعجلات.