الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كريم عاطف

دخل الإيطالي الشاب كيمي أنتونيللي تاريخ سباقات فورمولا 1 من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أصغر سائق يتصدر ترتيب بطولة العالم، عقب فوزه المثير بسباق جائزة اليابان الكبرى.

وتمكن أنتونيللي، البالغ من العمر 19 عامًا، من تحطيم الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله البريطاني لويس هاميلتون منذ عام 2007، عندما تصدر البطولة وهو في سن 22 عاما.

ورغم بداية متعثرة للسباق في طوكيو، حيث تراجع عدة مراكز بعد انطلاقه من الصدارة، نجح سائق فريق مرسيدس في استعادة توازنه سريعا، ليحقق فوزه الثاني تواليا والثاني في مسيرته، مستفيدا من توقيت دخول سيارة الأمان، وهو ما منحه الأفضلية للحفاظ على مركزه.

ومع استئناف السباق، أظهر أنتونيللي أداء قويا، حيث وسع الفارق مع منافسيه ليحسم الفوز ويتصدر ترتيب السائقين بفارق تسع نقاط عن زميله جورج راسل، الذي أنهى السباق في المركز الرابع.

وشهدت اللفات الأولى إثارة كبيرة، حيث تراجع أنتونيللي من الصدارة إلى المركز السادس، بينما تقدم الأسترالي أوسكار بياستري، متبوعا بالموناجاسكي تشارلز لوكلير والبريطاني لاندو نوريس.

وتحولت مجريات السباق في اللفة 22 بعد حادث قوي تعرض له أوليفر بيرمان، ما استدعى دخول سيارة الأمان، وهو ما استغله أنتونيللي بشكل مثالي خلال توقفه في الصيانة دون أن يخسر الصدارة.

وعقب عبوره خط النهاية، قال أنتونيللي عبر الفريق: "كنت محظوظا بسيارة الأمان، لكن الفوز كان رائعا.. البداية لم تكن جيدة، وسأراجع ما حدث".

في المقابل، جاء بياستري في المركز الثاني، محققا أول نقاطه هذا الموسم، بينما احتل لوكلير المركز الثالث ليكمل منصة التتويج، في حين فشل راسل في اقتناص مركز ضمن الثلاثة الأوائل.

وجاء نوريس خامسا، يليه هاميلتون في المركز السادس، ثم بيير جاسلي سابعا، بينما واصل بطل العالم ماكس فيرستابن نتائجه المتواضعة بحلوله ثامنا، أمام ليام لوسون تاسعا وإستيبان أوكون في المركز العاشر.

