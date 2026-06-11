تركي آل الشيخ ينعى عبد العزيز مخيون: فنان كبير ومحترم ومثقف

نعى تركي آل الشيخ الفنان الراحل عبد العزيز مخيون، معبرًا عن حزنه لوفاته ومقدمًا التعازي لأسرته ومحبيه.

وفاة عبد العزيز مخيون

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه: “رحمه الله، فنان كبير ومحترم ومثقف، لمست ذلك في اتصال هاتفي جمعني به منذ سنوات... خالص عزائي لأسرته الكريمة ومحبيه.”

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع رسالة النعي، مشيدين بمسيرة الفنان الراحل وأعماله الفنية التي تركت بصمة بارزة في الدراما والسينما المصرية.

كان الفنان الراحل تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وشيع جثمان الراحل، مساء اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.