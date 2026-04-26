شاهد.. نيسان تيرانو PHEV موديل 2026

نيسان تيرانو PHEV موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان تيرانو PHEV موديل 2026، وتنتمي تيرانو PHEV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتأتي هذه السيارة لتعيد إحياء اسم تيرانو العريق، ولكن بمنظومة قوة هجينة قادرة على توليد قوة جبارة  .

محرك نيسان تيرانو PHEV موديل 2026

تحصل سيارة نيسان تيرانو PHEV موديل 2026 علي قوتها من تقنية هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid)، والمنظومة تجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي، بجانب محرك كهربائي عالي الكفاءة، وتنتج قوة 429 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان تيرانو PHEV موديل 2026

زودت سيارة نيسان تيرانو PHEV موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED متطورة، وبها شعار نيسان مضيء يمنحها حضور لافت، وبها تصفيح سفلي (Skid Plate)، وبها خطافات سحب أمامية، وبها سكك سقفية، وأقواس عجلات سوداء عريضة، وحامل إطارات خلفي، وبها مرايات رقمية تلغي النقاط العمياء  .

وسائل الأمان بـ نيسان تيرانو PHEV موديل 2026

تمتلك سيارة نيسان تيرانو PHEV موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام ProPILOT+ 360، وبها نظام الكبح الذكي للطوارئ، وبها شاشة للرؤية الشاملة (360° Around-View Monitor)، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء (Blind-spot Monitoring)، وبها نظام تحذير مغادرة المسار، وبها نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة (Adaptive Cruise Control)، وبها نظام الاتصال بين المركبات (V2V) .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسست شركة نيسان موتورز Nissan Motor Co رسمياً في 26 ديسمبر من عام 1933، وتعتبر من أعرق شركات السيارات اليابانية، وتطورت من بدايات مبكرة (داتسون) في عام 1914 إلى عملاق عالمي.

واشتهرت بالابتكار في سيارات السيدان الرياضية مثل سكايلاين و Z، والمركبات القوية منها باترول، وتعد اليوم جزء من تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي.

