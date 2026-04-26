أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات

عبد الفتاح تركي

أسعار الحج 2026 .. مع اقتراب موسم الحج وبدء العد التنازلي لانطلاق الرحلات، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالبحث عن أسعار الحج 2026، سواء عبر برامج الجمعيات الأهلية أو الحج السياحي، خاصة مع تحديد مواعيد السفر الرسمية من مطار القاهرة خلال شهر مايو المقبل.

ويأتي ذلك في ظل استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج هذا العام.

موعد انطلاق رحلات الحج 2026 من مطار القاهرة

تشير البيانات الرسمية إلى أن أولى رحلات الحج ستنطلق من مطار القاهرة يوم 7 مايو 2026، وهو الموعد الذي يمثل بداية موسم سفر الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة. ويُتوقع أن تتوالى الرحلات بشكل منتظم وفق الجداول المحددة لكل نوع من برامج الحج، سواء التابعة للجمعيات الأهلية أو شركات السياحة.

الحج السياحي

تفاصيل حج الجمعيات الأهلية 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية اعتبارًا من يوم 8 مايو المقبل إلى المدينة المنورة، على أن يتم تفويج باقي الحجاج تباعًا خلال الأيام الآتية. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع المديريات المختلفة على تنظيم لقاءات توعوية للحجاج، بهدف شرح مناسك الحج وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان أداء الشعائر بسهولة ويسر.

وفي هذا الإطار، تنظم مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط لقاءات توعية متخصصة للحجاج، مع التركيز على الجوانب التنظيمية والصحية والدينية المرتبطة برحلة الحج.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2026 دون تذاكر الطيران

تم الإعلان عن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، دون احتساب تكلفة تذاكر الطيران، وجاءت على النحو الآتي:

  • المستوى الأول: 415 ألف جنيه.
  • المستوى الثاني: 262 ألف جنيه.
  • المستوى الثالث: 228 ألف جنيه.

وتختلف هذه المستويات بحسب جودة الخدمات المقدمة ومواقع الإقامة وقربها من المشاعر المقدسة، بما يتيح للحجاج اختيار البرنامج الأنسب وفق إمكانياتهم.

الحج السياحي 2026.. 9 برامج متنوعة تناسب جميع الفئات

في السياق ذاته، اعتمدت وزارة السياحة والآثار 9 برامج مختلفة للحج السياحي 2026، بهدف تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين. وتبدأ أسعار هذه البرامج من 220 ألف جنيه للمستوى البري، وتصل إلى 645 ألف جنيه لبرنامج أبراج كدنَة الفاخر، وذلك دون احتساب تكلفة تذاكر السفر.

ومن المقرر أيضًا أن تبدأ أولى رحلات الحج السياحي من مطار القاهرة يوم 7 مايو 2026، بالتزامن مع انطلاق باقي بعثات الحج.

تفاصيل أسعار برامج الحج السياحي 2026

تم تقسيم برامج الحج السياحي إلى 4 مستويات رئيسة، بإجمالي نحو 30 ألف و500 تأشيرة، مع مراعاة تنوع الخدمات والأسعار لتناسب مختلف الفئات. كما شهدت الأسعار هذا العام انخفاضًا مقارنة بموسم 2025، بفارق يتراوح بين 5.000 و20.000 جنيه للبرنامج الواحد.

وجاءت الأسعار التفصيلية لبرامج الحج السياحي على النحو الآتي:

  • سعر حج خمس نجوم أبراج كدنَة فئة واحدة: 645.000 جنيه.
  • سعر حج خمس نجوم أ: 560.000 جنيه.
  • سعر حج خمس نجوم ب: 500.000 جنيه.
  • سعر حج اقتصادي طيران أ: 285.000 جنيه.
  • سعر حج اقتصادي طيران ب: 265.000 جنيه.
  • سعر حج اقتصادي طيران ج: 245.000 جنيه.
  • سعر حج بري أ: 250.000 جنيه.
  • سعر حج بري ب: 240.000 جنيه.
  • سعر حج بري ج: 220.000 جنيه.
ويُعد برنامج أبراج كدنَة إضافة جديدة هذا العام ضمن مستوى الحج الفندقي الفاخر، حيث يوفر خدمات متميزة وإقامة قريبة من الحرم، ما يجعله الخيار الأعلى تكلفة بين البرامج المتاحة.

مقارنة أسعار الحج 2026 وأبرز الفروق بين البرامج

تُظهر المقارنة بين برامج الحج المختلفة وجود تنوع كبير في الأسعار والخدمات، حيث يوفر حج الجمعيات الأهلية خيارات أقل تكلفة نسبيًا مقارنة بالحج السياحي الفاخر، بينما يمنح الحج السياحي مرونة أكبر في اختيار مستوى الخدمة ومكان الإقامة.

كما يعكس انخفاض أسعار بعض البرامج السياحية هذا العام محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الخدمات المقدمة للحجاج.

استعدادات مكثفة لضمان موسم حج منظم

تواصل الجهات المعنية في مصر جهودها لضمان تنظيم موسم حج ناجح، من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة، وتوفير برامج توعوية للحجاج، إلى جانب متابعة إجراءات السفر والإقامة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة الرحلة.

وتشمل هذه الاستعدادات تنظيم لقاءات توجيهية، وتقديم إرشادات صحية ودينية، بالإضافة إلى متابعة الخدمات المقدمة في الأراضي المقدسة.

أسعار الحج أسعار الحج 2026 أسعار الحج 2026 في مصر تكلفة الحج السياحي 2026 حج الجمعيات الأهلية 2026 برامج الحج السياحي مصر أسعار الحج بدون طيران 2026 موعد سفر الحجاج من مصر 2026 تكلفة حج خمس نجوم مصر الحج البري 2026 مصر أسعار برامج الحج الاقتصادي 2026 تأشيرات الحج السياحي مصر

