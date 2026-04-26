الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
راحة الحجاج أولويتنا.. استعدادات مكثفة بالمطارات الداخلية بالمحافظات لموسم الحج

نورهان خفاجي

بدأت المطارات المصرية، وفي مقدمتها مطاري الأقصر وأسوان الدوليين، تنفيذ خطة تشغيل مكثفة استعداداً لموسم الحج (1447هـ – 2026م). وتأتي هذه الاستعدادات ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني لتقديم أعلى مستويات الخدمة وتيسير حركة سفر ضيوف الرحمن، مع ضمان الانسيابية التامة داخل صالات السفر والوصول.

جسر جوي من “الأقصر وأسوان”

كشفت بيانات التشغيل الأولية عن ملامح الجسر الجوي المخصص لنقل الحجاج من جنوب مصر، حيث من المقرر أن يشهد:

  • مطار الأقصر الدولي: تشغيل 13 رحلة جوية لنقل 2050 حاجاً، موزعة بين (6 رحلات لمصر للطيران، 5 رحلات لشركة نسما للطيران، ورحلتين لشركة فلاي أديل).
  • مطار أسوان الدولي: تشغيل 3 رحلات لنقل 661 حاجاً، عبر (رحلة لمصر للطيران، ورحلتين لشركة فلاي أديل).

راحة الحجيج أولوية

أما بخصوص لوجستيات “راحة الحجيج”، جهزت الشركة المصرية للمطارات، صالات مجهزة ومسارات خاصة شملت الاستعدادات تجهيز مباني الركاب بكافة الخدمات اللوجستية، والتي تضمنت:

  • تخصيص بوابات سفر: وأماكن انتظار خاصة بالحجاج داخل صالات السفر الدولي لمنع التداخل مع الرحلات الأخرى.
  • تطوير المرافق: تجهيز صالات الانتظار بمقاعد إضافية وكافيتريات ودورات مياه، مع توفير ساحات انتظار سيارات منظمة داخل وخارج المطار.
  • انسيابية مرورية: التنسيق الكامل مع المحافظات ومديريات الأمن لتخصيص مسارات دخول وخروج مستقلة للحجاج والمودعين لضمان منع التكدس المروري في محيط المطارات.

دعم إنساني وطبي على مدار الساعة

ولضمان سلامة وراحة الحجاج، تم تدعيم المطارات بفرق عمل إضافية من الجوازات والجمارك والحجر الصحي، بالإضافة إلى:

  • رعاية كبار السن: توفير كميات إضافية من الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم.
  • الخدمات الطبية: تجهيز سيارات إسعاف وأطقم طبية متكاملة داخل الصالات للتدخل السريع في حالات الطوارئ.
  • زيادة العمالة: دعم شركات الخدمات الأرضية وعمال التحميل لضمان سرعة تداول الحقائب.

وعظ ديني وإرشادات توعوية

ولم يغب الجانب التوعوي عن خطة المطارات؛ حيث تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوفير وعاظ داخل المطارات لتقديم الإرشاد الديني للحجاج قبل الإقلاع. كما تم تخصيص شاشات لعرض مواد توعوية تشرح إجراءات الحج واشتراطات وزارة الحج السعودية لضمان سفر آمن وميسر.

سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026
عملية جراحية
عملية جراحية
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
احمد عبدالله محمود في موقع صدى البلد
احمد عبدالله محمود في موقع صدى البلد
