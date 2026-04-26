هاني أبو ريدة يشارك في كونجرس "فيفا" رقم 76 بـ كندا

توجه فجر اليوم "الأحد"، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى مدينة فانكوفر الكندية، لحضور اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رقم 76.

كما يشارك وفد من الاتحاد المصري في فعاليات كونجرس فيفا، يضم خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووليد درويش، عضو مجلس الإدارة، حيث يلحقان بأبوريدة في فانكوفر، خلال الساعات المقبلة، بينما اعتذر حمادة الشربيني، عضو مجلس الإدارة عن عدم السفر ضمن الوفد المصري، بسبب وعكة صحية مفاجئة.

وتقام فعاليات كونجرس 'فيفا' في الثلاثين من شهر أبريل الحالي، بمشاركة ممثلي 211 اتحادًا وطنيًا، ويشمل برنامج الدورة الحالية، التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد الدولي، واعتماد ميزانية 'فيفا' للدورة "2027 - 2030"، ومناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء.

كما يناقش كونجرس 'فيفا' رقم 76 تحديثًا حول المبادرة العالمية لمكافحة العنصرية، بالإضافة إلى انتخاب عضو جديد باللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن مدينة فانكوفر الكندية تستضيف مواجهة منتخب مصر أمام نظيره النيوزيلندي، في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول في كأس العالم 2026.