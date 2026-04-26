حريق بقاعدة جوية بريطانية تستخدمها الطائرات الأمريكية في حربها ضد إيران

اندلع حريق في قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الجوية الأمريكية حاليًا في الحرب ضد إيران.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنه تم إرسال عدة فرق إطفاء إلى موقع الحادث في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد فجر اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة ليلًا تصاعد دخان كثيف من مبنى يُعتقد أنه متجر التموين التابع للقاعدة، الذي يوفر الطعام والمعدات.

وأوضحت صور أخرى موقع انهيار سقف المبنى أثناء سيطرة رجال الإطفاء على الحريق.

ولم يُصب أحد بأذى ولم تتضرر أي طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. ويُعتقد أن الحريق بدأ في مبنى قديم مهجور.

ومع ذلك، لا يزال حجم الأضرار التي لحقت بسلاح الجو الأمريكي غير معروف.