"الصحة العالمية": 47 دولة تحصل على شهادة خلوها من الملاريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، حصول 47 دولة على شهادة خلوها من الملاريا، بينما سجلت 37 دولة أخرى أقل من 1000 إصابة في عام 2024.

وأوضحت المنظمة، في بيان نُشر على موقعها الرسمي اليوم الأحد، أنه منذ عام 2000، تم تجنب 2.3 مليار إصابة و14 مليون وفاة، وحتى الآن حصلت 47 دولة على شهادة خلوها من الملاريا (بما في ذلك دولتان في عام 2024 و3 دول في عام 2025)، وسجلت 37 دولة أقل من 1000 إصابة في عام 2024.

وأكدت أن تحقيق الانتصارات ممكن، حتى في المناطق الصعبة، واستشهدت بحوض نهر ميكونج (الصين، ميانمار، لاوس، تايلاند، كمبوديا، فيتنام)، حيث انخفض عدد الحالات بنسبة تقارب 90% على الرغم من استمرار مقاومة الأدوية، مما يثبت إمكانية القضاء على المرض.

وفي اليوم العالمي للملاريا، تنضم منظمة الصحة العالمية إلى شركائها لإطلاق حملة "عازمون على القضاء على الملاريا: القدرة في أيدينا، والواجب ينادينا".

وتابعت أنه بين عامي 2000 و2024، انخفض عدد الدول الموبوءة بالملاريا انخفاضا ملحوظا من 108 إلى 80 دولة، وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد الدول التي سجلت أقل من 10 آلاف حالة من 27 إلى 46 دولة.

وأشارت إلى أن عدد الدول التي سجلت أقل من 100 إصابة محلية قد ارتفع من 6 إلى 26 دولة، فيما ارتفع عدد الدول التي سجلت أقل من 10 إصابات محلية من 4 إلى 24 دولة.

وأشارت المنظمة - في بيانها - إلى أن الوضع يشهد ركودا على مستوى العالم، وقدر عدد الإصابات بالملاريا في عام 2024 بنحو 282 مليون حالة، وعدد الوفيات بنحو 610 آلاف حالة، ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بعام 2023.

ولفتت إلى أنه على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك عدة مشاكل بحاجة إلى معالجة، مشيرة إلى المقاومة الجزئية لعقار الأرتيميسينين، والتي تم تأكيدها في 4 دول إفريقية (إريتريا، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ورواندا).

وحذرت من أن هذه الظاهرة لا تزال تنتشر، وتشكل تهديدا خطيرا للعلاجات الرئيسية للملاريا، ويضاف إلى ذلك مقاومة المبيدات الحشرية، والإخفاقات في التشخيص، وانتشار البعوض الغازي، ونقص التمويل.

وأكدت المنظمة أن تمويل عام 2024 البالغ 9ر3 مليار دولار، كان أقل من نصف الهدف المحدد لعام 2025، والبالغ 3ر9 مليار دولار، ومع العجز المتوقع الذي يقدر بنحو 4ر5 مليار دولار، ستعاني الاستجابة من نقص حاد في الموارد.

وأضافت المنظمة أن خفض المساعدات العالمية للصحة قد أدت إلى تعطيل النظم الصحية والمراقبة والحملات؛ مما يدل على مدى سرعة إمكانية التراجع عن التقدم المحرز.

يذكر أن المقاومة الجزئية للأرتيميسينين هي تأخر في تخلص الجسم من طفيليات الملاريا (المتصورة المنجلية) بعد العلاج، ناتجة عن طفرات في جين Pfkelch13، وتؤثر هذه المقاومة بشكل أساسي على "مرحلة الحلقة"من دورة حياة الطفيل، مما يقلل فعالية الأرتيميسينين في القضاء السريع على الطفيليات خلال 3 أيام. وتشكل هذه الظاهرة تهديدًا خطيرًا، خاصة عند اقترانها بمقاومة الأدوية المصاحبة في العلاجات المركبة (ACTs).