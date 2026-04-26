برلماني يزف أخبارا سارة لحاملي الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن الفترة الحالية يتم فيها حصر عدد حاملي الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات، من أجل توفير فرص عمل لهم بالجهاز الإداري للدولة.



وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هؤلاء الأشخاص هم رأس المال البشري، وأن الدولة تحملت إنفاق المليارات للوصول بهم إلى هذه المكانة.

ولفت إلى أن ما يحدث في الفترة الحالية يؤكد وجود أخبار سارة بشأن توفير فرص عمل لحملة الماجستير والدكتوراه، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات من بعض هؤلاء الأشخاص تفيد بأن هناك جهات حكومية تواصلت معهم وحصلت على بياناتهم، وأن هذا هو الطريق الصحيح للحل، لأن أي مشكلة يجب أن تُحل من خلال دراستها بشكل دقيق.

وأشار إلى أن ما يتم حاليًا هو حصر عدد هؤلاء الأشخاص وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم، موضحًا أنه بعد الانتهاء من الحصر سيتم التعامل مع المشكلة بشكل سليم، وأن الحصر يجب أن يكون دقيقًا وشاملًا، لأنه قد يحدث تكرار في البيانات إذا حصل الشخص نفسه على الماجستير والدكتوراه، ولذلك يجب التأكد من صحة البيانات.