سفارة طهران في روسيا: عراقجي يلتقي بوتين في موسكو غدا

أعلنت سفارة طهران في موسكو أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور موسكو غداالاثنين ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السفير الإيراني.

تأتي هذه الزيارة في ظل التنسيق الوثيق بين طهران وموسكو خلال فترة وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى قاعدة نور خان العسكرية قرب إسلام آباد حسب ماصرحت به مصادر باكستانية.

و أشار مسئولون باكستانيون إلى أن الوزير عراقجي سيجري محادثات إضافية مع مسئولين باكستانيين ويتوقع توجهه بعد ذلك لموسكو.

ومن جانبها ؛أعلنت الخارجية الإيرانية أن عراقجي سيتبادل وجهات النظر مع المسئولين الباكستانيين في إسلام آباد قبل التوجه إلى روسيا



وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر مسقط متوجها إلى إسلام آباد .