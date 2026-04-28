بمبلغ 250 مليون جنيه.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم المشاريع الصغيرة في مصر

يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يقودها الشباب في مصر من خلال تقديم قرض يصل إلى 250 مليون جنيه مصري (4.4 مليون يورو) إلى إحدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعمل بالسوق المصرية.

وسيُعاد توجيه خط الائتمان ضمن برنامج "الشباب في الأعمال" التابع للبنك إلى المشاريع والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المحلية الخاصة التي يقودها أو يمتلك غالبية حصصها رواد أعمال تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مع التركيز على المناطق الريفية.

سيُعزَّز خط الائتمان بآلية لتغطية مخاطر الخسارة الأولى بنسبة تصل إلى 10 في المائة، بينما سيستفيد المقترضون الفرعيون الشباب من منح استثمارية تُقدَّم على هيئة حوافز نقدية، ممولة من الاتحاد الأوروبي، وبما يصل إلى 10 في المائة من قيمة القرض.

كما ستدعم حزمة من التعاون الفني، يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشركة في تنفيذ البرنامج، وبناء القدرات، والتدريب على الإقراض المراعي للنوع الاجتماعي.