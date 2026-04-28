بعد نجله بأسبوع.. وفاة طبيب متأثراً بإصابته في حريق بكفر الشيخ

سادت حالة من الحزن الشديد بين الأطباء في محافظة كفر الشيخ لوفاة الدكتور محمد البنا، استشاري النساء والتوليد، أثناء علاجه بأحد مستشفيات القاهرة على خلفية إصابته في حريق شقته السكنية.

وكان حريق نشب في شقة سكنية بمدينة كفر الشيخ، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن وفاة محمود محمد البنا طالب بكلية الطب، وإصابة والده الدكتور محمد البنا، الذي توفي بعد أسبوع من وفاة نجله أثناء خضوعه للعلاج بالعناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء ينعى الدكتور محمد البنا ونجله وأن يلهم أسرتهما الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل، وأن يسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة.

وأشار الكثير من الأطباء، إلى المواقف الإنسانية النبيلة للدكتور محمد البنا، الذي كان يحظى بدماثة الخلق وحب الجميع، داعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.