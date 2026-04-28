كامل الوزير: تجهيزات متقدمة لنفق الخط الرابع للمترو بين حدائق الأشجار والأهرامات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن أعمال تجهيز نفق المترو بين محطتي «حدائق الأشجار» و«الأهرامات» تشمل تنفيذ مراحل متكاملة من تركيبات الألواح الخرسانية والقضبان الحديدية، إلى جانب أنظمة الإشارات والتوصيلات الكهربائية الحديثة، ضمن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأوضح الوزير خلال جولة تفقدية للأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات، بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، أن العمل مستمر في تطوير الخط الرابع، إلى جانب تنفيذ خطة شاملة لوزارة النقل تستهدف إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، بما يواكب التوسع العمراني ويعزز منظومة النقل الحديثة في مصر.