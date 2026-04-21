كامل الوزير: نعمل على تطوير الاستثمار بالهيئات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول

ترأس الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إم أو تي للاستثمار والتنمية، وذلك لاعتماد ومناقشة القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة ، وخلال الاجتماع استعرض اللواء مهندس/ عصام الخولى – رئيس مجلس إدارة الشركة مؤشرات الأداء المالي للشركة ، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط خلال عام 2025 نحو 3.7مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 1.9 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة زيادة قدرها 1.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 95%، نتيجة العائد من الاستثمار الإعلاني وتعظيم المنظومة الاستثمارية لأصول الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع أبراج الهابي لاند بمدينة المنصورة، والذي يأتي ضمن مشروع "تحيا مصر المنصورة"، حيث يمثل المشروع أحد أبرز المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها، ويُقام على موقع متميز بكورنيش النيل بمحافظة الدقهلية ، ليشكل أيقونة معمارية جديدة تسهم في دعم جهود التنمية العمرانية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول ، وشمل العرض كذلك مشروعات الاستثمار اللوجستى ،والمشروعات المتوسطة والصغيرة ،المراكز التجارية بالإضافة إلى مشروعات الاستثمار الإعلاني ، والتي تمثل محاور رئيسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للشركة.

وأكدت نتائج الأعمال الدور المتنامي للشركة في تعظيم منظومة الاستثمار على مستوى الهيئات والشركات التابعة، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ودعم موارد الدولة .

وفي ختام أعمال الجمعية، وجّه الفريق مهندس / وزير النقل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية تعكس تضافر الجهود وكفاءة الأداء، والتي من شأنها الإسهام في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

كما وجه الوزير بضرورة الاستمرار في زيادة العوائد الاعلانية والتطوير المستمر لمنظومة الاستثمار بالهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، وتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في اطار الحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات كما وجّه الوزير بالعمل على استمرا النهوض بالشركة، وتنفيذ خطتها الإستراتيجية، مؤكدًا على أهمية استغلال الطاقات البشرية الموجودة بالشركة، ونقل خبرات السادة أعضاء مجلس الإدارة إلى العاملين بها، بما يحقق التكامل ويسهم في تحقيق أهداف الشركة الطموحة واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تحقق استمرار زيادة الايرادات في كل عام عن العام السابق له بشكل كبير بما يجسد التطور الكبير في حجم أعمال الشركة.