ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كامل الوزير: نعمل على تطوير الاستثمار بالهيئات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول

ترأس الفريق مهندس / كامل الوزير  وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إم أو تي للاستثمار والتنمية، وذلك لاعتماد ومناقشة القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة ، وخلال الاجتماع استعرض اللواء مهندس/ عصام الخولى – رئيس مجلس إدارة الشركة مؤشرات الأداء المالي للشركة ، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط خلال عام 2025 نحو 3.7مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 1.9 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة زيادة قدرها 1.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 95%، نتيجة  العائد من الاستثمار الإعلاني وتعظيم المنظومة الاستثمارية  لأصول الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع أبراج الهابي لاند بمدينة المنصورة، والذي يأتي ضمن مشروع "تحيا مصر المنصورة"، حيث يمثل المشروع أحد أبرز المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها، ويُقام على موقع متميز بكورنيش النيل بمحافظة الدقهلية ، ليشكل أيقونة معمارية جديدة تسهم في دعم جهود التنمية العمرانية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول ، وشمل العرض كذلك مشروعات الاستثمار اللوجستى ،والمشروعات المتوسطة والصغيرة ،المراكز التجارية بالإضافة إلى مشروعات الاستثمار الإعلاني ، والتي تمثل محاور رئيسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للشركة.

وأكدت نتائج الأعمال الدور المتنامي للشركة في تعظيم منظومة الاستثمار على مستوى الهيئات والشركات التابعة، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ودعم موارد الدولة . 

وفي ختام أعمال الجمعية، وجّه الفريق مهندس / وزير النقل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية تعكس تضافر الجهود وكفاءة الأداء، والتي من شأنها الإسهام في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

كما وجه الوزير بضرورة الاستمرار في  زيادة العوائد الاعلانية والتطوير المستمر لمنظومة الاستثمار بالهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، وتعظيم التعاون  والشراكة مع القطاع الخاص في اطار الحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات كما وجّه الوزير بالعمل على  استمرا النهوض  بالشركة، وتنفيذ خطتها الإستراتيجية، مؤكدًا على أهمية استغلال الطاقات البشرية الموجودة بالشركة، ونقل خبرات السادة أعضاء مجلس الإدارة إلى العاملين بها، بما يحقق التكامل ويسهم في تحقيق أهداف الشركة الطموحة واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تحقق استمرار   زيادة الايرادات في كل عام عن العام السابق له بشكل كبير بما يجسد التطور الكبير في حجم أعمال الشركة.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

جامعة عين شمس تكرم الدكتورة إيناس محمود لمساهمتها في رفع التصنيف الدولى للجامعة

وزير السياحة والآثار يلتقي بالملتحقين من الوزارة الهيئات التابعة لها بالبرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP)

تحذير من رؤية منخفضة.. شبورة كثيفة تضرب طرق البلاد والرياح تنشط بـ 3 مناطق

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

موت طبيعي.. اعرف سبب وفاة ضياء العوضي وطرق الوقاية منه

ضياء العوضي

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

