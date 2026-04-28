القومية للأنفاق: «الأهرامات» واحدة من 17 محطة ضمن المرحلة الأولى بالخط الرابع

أفادت “إكسترا نيوز”، نقلًا عن تصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن محطة الأهرامات تُعد واحدة من 17 محطة ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد صباح اليوم، الثلاثاء، خروج ماكينة الحفر، عقب الانتهاء من حفر الجزء الأخير من نفق المترو بين محطتي «حدائق الأشجار» و«الأهرامات».

وقال إن محطة الجيزة ستكون نقطة ربط بين الخط الرابع والخط الثاني للمترو، فيما تمثل محطة الملك الصالح نقطة ربط مع الخط الأول، بما يعزز تكامل شبكة النقل.

وأضاف أن الخط الرابع يتكون من نفقين متوازيين، بواقع نفق لكل اتجاه، مؤكدًا أنه يمثل محورًا أساسيًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى.