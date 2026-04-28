الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو أنفاق الأهرامات

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات، بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق .

وكان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الوصول لموقع المشروع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبحضور السيد فوميو ايواي سفير اليابان بالقاهرة، والسيد ايبيساوا يو الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بمصر، وممثلي الشركات المصرية المُنفذة للمشروع.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل جولته بتفقد أعمال ماكينة حفر الأنفاق، ثم استمع إلى شرحٍ من الدكتور طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق حول مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق ومشروع محطة الأهرامات التي تقع ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع، والمقرر افتتاحها في النصف الأول من عام 2028، حيث أشار الدكتور طارق الجويلي إلى أن الخط الرابع يُعتبر هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما أنه يُقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، مُنوهاً إلى أنه من المُتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يومياً، كما ستتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن  الرئيس قام عقب تفقد ماكينة حفر الأنفاق، بالضغط على زر التشغيل إيذاناً باسكمال الحفر، ليُشاهد ماكينة الحفر عقب انتهائها من حفر الجزء الأخير للنفق، بين محطتي "حدائق الأشجار" و"الأهرامات" بطول ٦،٣٥ كيلومتر، ثم تفقد الرئيس جزء من النفق المُمهد. كما استمع الرئيس إلى شرح من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن مراحل تجهيز النفق من تركيبات الألواح الخراسانية والقضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والتوصيلات الكهربائية، وتطورات تنفيذ الخط الرابع من مترو الانفاق، فضلاً عن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لانشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن  الرئيس وجه بالمُتابعة المُستمرة للأعمال الإنشائية لمشروع مترو أنفاق القاهرة، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الأولى بالخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكداً ضرورة سرعة الإنجاز، والالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان، والأطر الزمنية للتنفيذ، مشدداً على أهمية ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بشبكة النقل الجماعي الصديقة للبيئة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية للأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات محافظة الجيزة الخط الرابع لمترو الأنفاق

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

لهيب وسط الزرع.. حريق يلتهم ماكينة ري ونخيل بطما في سوهاج

صورة أرشيفية

بيطري الغربية: تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية ضد الحمي القلاعية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات تموينية

بالصور

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد