لأول مرة.. ناقلة غاز تعبر هرمز منذ التصعيد مع إيران

عبرت ناقلة للغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب ضد إيران، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرج".

وأفادت الوكالة بأن الناقلة "مبارز" التي ترفع علم ليبيريا، كانت قد شحنت من محطة في جزيرة داس بالإمارات التابعة لشركة بترول أبوظبي (أدنوك) في مارس الماضي، قبل أن تُرصد لاحقًا جنوب غرب السواحل الهندية.

وبحسب موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، توقفت الناقلة عن إرسال إشارات تحديد الموقع قبل نحو 28 يومًا أثناء وجودها في منطقة الخليج، ما أثار تساؤلات حول مسارها خلال تلك الفترة.

وتشير بيانات تتبع حديثة صادرة عن منصات بحرية متخصصة، من بينها "آي.سي.آي.إس إل.إن.جي إيدج" و"مارين ترافيك" ومجموعة بورصات لندن، إلى أن الناقلة التي تديرها شركة أدنوك للإمداد والخدمات وتبلغ سعتها 136,357 مترًا مكعبًا، رصدت مؤخرًا قرب السواحل الغربية للهند، ما يرجح أنها اجتازت مضيق هرمز بعد أسابيع من انقطاع الإشارة، بحسب "رويترز".