أحمد موسى: اللي يعدي من الحدود يتحرق وجيشنا قوي ولديه قدرات شاملة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السلام يحتاج إلى قوة تحميه ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مصر عندها جيش قوي يمتلك قدرات شاملة لكنه جيش رشيد ونحن لا نعتدي على أحد "، مضيفا:" الواحد يبقى سعيد لما يكون عنده جيش زي الجيش المصري ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم المواطن يبقى مطمن على الحدود المصرية وكافة الاتجاهات الاستراتيجية ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إحنا بندافع عن بلدنا وحدودنا وشعبنا وجيشنا يحمي ولا يهدد وجيشنا يحافظ على الوطن واللي يعدي من الحدود يتحرق ".

