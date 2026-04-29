قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار مبادرة الـ 50 مليار جنيه.. 13 قرارا جديدا للحكومةفي اجتماع اليوم
رونالدو يقود تشكيل النصر ضد أهلى جدة في الدوري السعودي
مُحاكمة المتهم بقتـ.ـل صديقه مهندس الإسكندرية.. غدًا
خفض 20% في الشحن الجوي يمنح صادرات الدواجن المصرية دفعة جديدة نحو الأسواق العالمية
أحمد موسى: جيشنا يحمي الحدود ولا يهدد.. ونتحرك في أرضنا كما نشاء
أحمد موسى: اللي يعدي من الحدود يتحرق وجيشنا قوي ولديه قدرات شاملة
إطلاق المؤتمر العربي الثاني للقضاء تحت عنوان «إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة»
أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب
لإجبارها على اتفاق نووي.. ترامب يرفع سقف الضغط على إيران ويؤكد استمرار الحصار البحري
أبو ريدة يشارك في اجتماع مجلس فيفا لتعديل لوائح كأس العالم
هل يجوز للرجل منع زوجته من خدمة والديها المريضين؟.. أمين الإفتاء يجيب
مساء العزة .. تعليق قوي من أحمد موسى على مناورة القوات المسلحة بدر 2026 | بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب خطر التسرب.. 100 مليون دولار من الولايات المتحدة لإصلاح ملجأ تشيرنوبيل

القسم الخارجي

أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار لدعم أعمال الإصلاح والصيانة في منشأة العزل الواقية فوق مفاعل تشيرنوبيل النووي، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر التسرب الإشعاعي وتعزيز السلامة النووية في الموقع.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن جهات أمريكية معنية بالطاقة النووية والتعاون الدولي، فإن التمويل يأتي استجابة لتقييمات فنية حديثة أظهرت الحاجة إلى تدخلات عاجلة في الهيكل الواقي المعروف باسم "القوس الآمن الجديد"، والذي يغطي المفاعل الرابع في محطة تشيرنوبيل النووية.

وتشير تقارير فنية إلى أن الملجأ، الذي شُيّد فوق الهيكل القديم المتضرر منذ كارثة عام 1986، يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالتآكل والبنية الإنشائية، إضافة إلى أضرار خارجية سابقة أثارت مخاوف بشأن سلامته على المدى الطويل.

ويرى خبراء في السلامة النووية أن أي خلل في هذا الغطاء قد يؤدي إلى مخاطر بيئية كبيرة، ما يستدعي استمرار أعمال الصيانة والتحديث لضمان احتواء المواد المشعة بشكل آمن.

ويأتي الدعم الأمريكي في إطار التعاون الدولي المستمر مع أوكرانيا ودول أخرى لضمان استقرار الموقع النووي الأكثر خطورة في أوروبا، حيث لعبت مؤسسات متعددة خلال السنوات الماضية دوراً محورياً في تمويل وتشغيل مشاريع الحماية البيئية في تشيرنوبيل.

وأكدت جهات أمريكية أن الهدف من التمويل الجديد هو "تعزيز قدرة الملجأ على أداء وظيفته الحيوية في احتواء الإشعاع ومنع أي تسرب محتمل"، مشددة على التزام واشنطن بدعم الأمن النووي العالمي.

تُعد منطقة تشيرنوبيل الواقعة شمال أوكرانيا واحدة من أكثر المواقع النووية حساسية في العالم منذ الانفجار النووي عام 1986، والذي أدى إلى كارثة بيئية واسعة النطاق في أوروبا الشرقية، ولا تزال الجهود الدولية مستمرة حتى اليوم للحد من آثارها وضمان عدم تكرار أي مخاطر مشابهة.

