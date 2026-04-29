السعودية وكندا تبحثان تطوير الشراكة والتعاون في مختلف المجالات

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا مارك كارني، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وكندا، إلى جانب استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الطرفان إلى آخر المستجدات في الأوضاع الإقليمية، وما يترتب عليها من انعكاسات أمنية واقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.