الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فرنسا ترحب بتكليف علي الزبيدي تشكيل الحكومة العراقية وتؤكد دعمها للاستقرار والإصلاح

رحّبت فرنسا بتكليف السياسي العراقي علي الزبيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة دعمها لاستقرار البلاد وتعزيز مؤسساتها ومواصلة مسار الإصلاح.

وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان رسمي إن هذا التكليف يُعد «خطوة مهمة في استكمال الاستحقاقات الدستورية في العراق»، معربة عن أملها في أن يسهم تشكيل الحكومة الجديدة في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي في البلاد، ودفع جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي.

كما نقل السفير الفرنسي في بغداد باتريك دوريل تهنئة باريس للزعيم المكلف، مؤكداً أن فرنسا «تقف إلى جانب العراق في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والإصلاحات والتنمية لصالح جميع العراقيين»، مشيراً إلى استمرار التعاون الثنائي في مجالات متعددة أبرزها دعم المؤسسات ومكافحة الإرهاب.

ويأتي الموقف الفرنسي ضمن سلسلة من المواقف الدولية المرحّبة بتكليف الزبيدي، في ظل ترقب سياسي داخلي لمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تحديات تتعلق بالتوافقات بين القوى السياسية العراقية وتسريع عملية بناء السلطة التنفيذية الجديدة.

ويواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة معقدة تتمثل في تشكيل حكومة تحظى بدعم مختلف الكتل السياسية، خلال فترة دستورية محددة، وسط تطلعات شعبية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الأمني.

