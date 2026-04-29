شرب المياه قد يكون خطرا في هذه الحالة.. استشاري تغذية توجه نصائح ذهبية

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن شرب المياه أمر في غاية الأهمية لجسم الإنسان .

وقالت نهلة عبد الوهاب في حوارها مع الإعلامية نهال طايل في برنامجها " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" مينفعش أبدل شرب المياه بعصائر ومشروبات غازية بكثرة ".

وتابعت نهلة عبد الوهاب:" إحنا بنشرب كوب من الماء كل نصف ساعة ومفيش حاجة اسمها إننا نبطل نشرب مياه ".

وأكملت نهلة عبد الوهاب:" شرب المياه المبردة بشكل كبير قد تشكل خطر على صحة الإنسان خاصة في فصل الصيف ".

ولفتت نهلة عبد الوهاب:" لا يصح ان يتم شرب كميات كبيرة من المياه في وقت واحد ويجب شرب المياه على مدار اليوم وليس كميات كبيرة في وقت واحد ".

