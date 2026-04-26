46 مليار جنيه استثمارات لدعم الشبكة القومية وتوفير التغذية الكهربائية بسيناء

تلقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح تطور الأعمال فى خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، ومجريات التنفيذ الخاصة بمشروعات التقوية وزيادة القدرة على استيعاب الطاقات والقدرات التوليدية الجديدة، وضمان أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية فى محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة، بعيد تحرير سيناء، وفى ضوء خطة إعادة البناء والتنمية المستدامة التي يجرى تنفيذها فى شبه الجزيرة، وفى إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإتاحة الطاقة الكهربائية لجميع الاستخدامات على كافة الجهود كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمتكاملة، وإقامة المشروعات القومية للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية

أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات الخاصة بمشروعات الطاقة الكهربائية فى شبه جزيرة سيناء بلغ 46 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية، لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير التغذية لكافة الاستخدامات بجودة واستقرار واستمرارية، وإتاحة الكهرباء كأساس لخطة التنمية السياحية، والزراعية، والصناعية، والتوسع العمرانى، واقامة مجتمعات عمرانية جديدة، حيث أشار التقرير إلى تدعيم شبكة نقل الكهرباء بعدد (27) محطة محولات على الجهود الفائقة والعالية، وتنفيذ الدوائر الهوائية والكابلات الأرضية بطول (3841 كم) على الجهدين الفائق، والعالى

وأوضح التقرير استمرار العمل على إنشاء (5) محطات جهد فائق وعالي تشمل محطات محولات WPS1 و WPS2 و WPS3 وتنمية شرق بور سعيد، والطور، جهد 220/66/22 ك.ف سعة (3×175+ 6×40) م.ف.أ، وتشمل الأعمال الجارية استكمال إنشاء الخط الهوائي المساعيد/ بغداد جهد 220 ك.ف بطول 80 كم، وتوسعة محطات محولات المساعيد بعدد (3) خلايا، ومحطة بغداد بعدد (2) خلايا جهد 220 ك.ف، وأوضح التقرير الانتهاء من إنشاء خطوط نقل الكهرباء جهد 500 ك.ف، و220 ك.ف، و66 ك.ف، وتوريد وتركيب عدد (2) خلية خط جهد 500 ك.ف من النوع الغاز المعزول بمحطة توليد عيون موسى

كما أبرز التقرير أن شبكات توزيع الكهرباء في محافظتي شمال وجنوب سيناء شهدت عملية إعادة تخطيط وبناء كاملة خلال الفترة الماضية وتم مد أكثر من 4000 كيلومتر كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهود المختلفة، وإقامة 600 محول وأكشاك قدرات مختلفة و 15.5 ألف عامود على الجهود المتوسطة والمنخفضة وصناديق التوزيع ووحدات الربط الحلقي وغيرها لدعم وتطوير الشبكة في سيناء ، وتوفير وتحسين جودة التغذية لكافة المشروعات التنموية، والتجمعات السكنية فى شتى ربوع سيناء.

اكد الدكتور محمود عصمت، أن سيناء بحكم أهميتها ومكانتها فى نفوسنا جميعا تستحوذ على اهتمام بالغ من قبل الدولة، الأمر الذى انعكس فى خطة التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها فى تلك البقعة الطاهرة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة في شتى المجالات، وهو ما يتطلب دعم وتقوية الشبكة الكهربائية لتأمين وضمان توفير التغذية الكهربائية التى تتطلبها مشروعات اعادة البناء والتنمية فى مختلف مناطق سيناء، مضيفا أن هناك متابعة مستمرة لمحطات محولات روافع سيناء لتوفير التغذية الكهربائية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات التنمية السياحية وغيرها من المشروعات التنموية، مؤكدا على تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين فى المراكز والقرى وجميع التجمعات السكانية فى سيناء فى إطار الرؤية التنموية الشاملة للدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.