خبير تغذية: تناول مشروبات الطاقة دون وعي قد يسبب الوفاة

أكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والمنبهات، وأن ذلك يؤثر على القلب، وقد يؤدي إلى زيادة سرعة ضرباته.



وأضاف أن تناول مشروبات الطاقة دون وعي يُعد أمرًا خطيرًا، وأن الترويج لها، خاصة بين المراهقين، على أنها مفيدة هو أمر غير صحيح، لأن الإفراط في تناولها قد يتسبب في جلطات، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.



وأشار إلى أن تناول كميات كبيرة من السكر أمر ضار، وأن المشكلة تكمن في الخلط بين المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة، كما أن الإفراط في تناول السكر يؤثر على توازن الأنسولين في الجسم.



ولفت إلى أن السكر يُعد مصدرًا لغذاء المخ، لكن هذا لا يعني تناول كميات كبيرة منه، إذ إن الجسم يحصل على احتياجاته من السكر من خلال تكسير الأغذية المختلفة.



وأوضح أن الإنسان يمكنه الحصول على السكر اللازم من الفاكهة، وأن الإفراط في تناول السكر الأبيض أو البني قد يسبب مشكلات صحية.

وأنهى حديثه قائلا:" تناول الدواجن من الأمور المهمة لحصول الجسم على البروتين، وأن الدواجن البلدي الأكثر فائدة للجسم".