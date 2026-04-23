الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مشروب الطاقة.. أضراره ومتى يجب تناوله

مشروب الطاقة
مشروب الطاقة
هاجر هانئ

مشروب الطاقة في الواقع مكمل غذائي شائع، تحتوي مشروبات الطاقة على أنواع عديدة من المكونات النشطة. 

ومن المرجح أن تجد رفوفًا مليئة بهذه المشروبات في الأسواق.

وتدّعي العديد من العلامات التجارية لـ مشروب الطاقة أنها تعزز القدرات الذهنية أو الطاقة البدنية، ويحتوي بعضها على مستويات عالية جدًا من الكافيين، مما قد يُسبب أعراضًا خطيرة، كما أن بعض مشروبات الطاقة قد تُسبب مشاكل تتعلق بالسلامة.

يقول مارك آلان بابي، الحاصل على دكتوراه في الطب، رئيس قسم العناية المركزة العصبية في كليفلاند كلينك فلوريدا مارتن هيلث في ستيوارت، فلوريدا: "عندما يتعلق الأمر بهذه المشروبات الشائعة، يجب على المشتري أن يكون حذرًا حقًا".

تدّعي شركات مشروبات الطاقة أنها تزيد من نشاطك اليومي بشكل ملحوظ. وتشجع بعض ملصقات هذه المشروبات على تحسين التركيز في العمل أو ممارسة التمارين الرياضية في فترة ما بعد الظهر. وتُعدّ مشروبات الطاقة سوقًا رائجة ومزدهرة، حيث أنفق الأشخاص عليها 21 مليار دولار في عام 2024، أي بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن عام 2017.

لا تُجيز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مشروبات الطاقة. يقول بابي: "هذا يعني أن بإمكان أي علامة تجارية إضافة أي مكون تريده إلى المشروب تقريبًا، كما أننا نشهد تزايدًا في التقارير عن مرضى عانوا من آثار جانبية خطيرة."

يقول إن المشاكل قد تشمل "سكتة دماغية أو حتى فشلاً كبدياً أو كلوياً". لذا، قبل أن تتناول رشفة من مشروب الطاقة، إليك بعض الأمور التي يجب معرفتها. 

أضرار مشروب الطاقة


صحيح أنك قد تشعر بمزيد من الطاقة بعد تناول مشروب الطاقة. ويعزو ستيفانسكي ذلك على الأرجح إلى السكر والكافيين. ولكن قد تكون هناك آثار جانبية كثيرة أيضاً، فقد تشعر بنشاط مفرط، وقد تُحفز بعض المكونات أعراض بعض الحالات الطبية.

الآثار الجانبية لمشروبات الطاقة


يقول ستيفانسكي إن سرعة ضربات القلب والشعور بنشاط مفرط من الأعراض الشائعة. بعد تناول مشروب الطاقة، قد تشعر بما يلي:

الشعور بالتوتر
عدم القدرة على النوم (الأرق)
انزعاج
الشعور بألم في الرأس (صداع)
المعاناة من رعشة
اضطراب في المعدة، أو غثيان، أو إسهال
قد تزيد بعض الحالات الطبية من خطر ظهور أعراض معينة. يقول بابي: "إذا كان لديك تاريخ من النوبات أو الصرع، فإن أي منبه قد يتسبب في نوبة مفاجئة. وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية".

وفي حالات نادرة، قد تسبب مشروبات الطاقة التهاب البنكرياس لدى البالغين. لكن الأسباب الدقيقة لذلك غير واضحة.

متى يجب تناول مشروب الطاقة 

 

إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو ارتفاع ضغط الدم، فتجنب مشروبات الطاقة.

إذا كنت تتمتع بصحة جيدة وتحتاج إلى دفعة سريعة من الطاقة، فلا بأس من تناول مشروب طاقة من حين لآخر - لا يزيد عن واحد في اليوم - ولكن لا ينبغي أن تكون هذه عادة يومية أو طويلة الأمد.

من الأفضل بكثير شرب فنجان واحد من القهوة أو الشاي، أو الأفضل من ذلك كله، توليد الطاقة من خلال استراتيجيات غذائية ورياضية وأسلوب حياة مثبتة.

المصدر: webmd

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا
