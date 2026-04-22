بعد تناولهن مشروب طاقة.. نقل 3 فتيات إلى مستشفى الخارجة بالوادي الجديد

استقبل مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 3 فتيات احتجن إلى الرعاية الطبية عقب تعرضهن لوعكة صحية بعد تناول أحد مشروبات الطاقة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 فتيات بحالة إعياء؛ بعد تناولهن مشروب الطاقة.

وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ، وبدأت الجهات المعنية في فحص ملابساته والوقوف على ظروف الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحالة الأولى لفتاة تُدعى "آ. م"، 18 عامًا، مقيمة بقرية الجزائر التابعة لمركز الخارجة، وقد تعرضت لقيء وغثيان وإسهال بعد تناول مشروب الطاقة.

كما تبين إصابة "آ.ع"، 13 عامًا، و"ف.م"، 13 عامًا، وهما طالبتان بالمرحلة الإعدادية بمدينة الخارجة، بحالة غثيان وصعوبة في التنفس، وذلك إثر الإفراط في تناول مشروب الطاقة على مدار يومين متتاليين.

وجرى نقل الفتيات الثلاث إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات لكشف جميع الملابسات.