الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرارات نهائية بشأن شروط نجاح التلاميذ من أولى لـ6 ابتدائي|تفاصيل عاجلة الآن

ياسمين بدوي

أعلنت المدارس الابتدائية قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،بشأن شروط نجاح تلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية 2026

حيث قالت المدارس الابتدائية عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك : آخر تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن طلاب صفوف المرحلة الابتدائية 2026 كالتالي:

بالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي :

لكي ينجح التلميذ لابد من الحضور في المدرسة أكثر من ستين في المئة (60٪)وحضور التقييم المبدئي والتقييم النهائي + إجادة القراءة والكتابة.

بالنسبة لصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائي :

 لكي ينجح التلميذ لابد من الحضور في المدرسة أكثر من ستين في المئة (60٪) وحضور الامتحانات الشهرية والتقيمات الأسبوعية + الحصول على 70 درجة في مادة التربية الدينية + إجادة القراءة والكتابة.

وقالت المدارس : إن ملخص تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجب أن يحضر تلاميذ صفوف المرحلة الإبتدائية يومياً إلي المدرسة الفترة المتبقية من الدراسة.

وأضافت المدارس : التلميذ الذي سيغيب ولا يحصل على المطلوب سوف يكون له برنامج علاجي طوال الإجازة الصيفية ولن ينجح إلا بالحضور.

و حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

جدير بالذكر أنه بناءا على القرار الوزاري 136 لسنة 2024 والخاص بنظام الدراسة والتقييم لتلاميذ المرحلة البدائية وتطبق المادة الرابعة لنظام التقييم بالصفين الأول والثاني الابتدائي ،ويقوم نظام التقييم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلاميذ عن طريق المهام الفردية والجماعية بأنواعها (التحريرية - الشفهية - المهارية)
 

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه من لم يجتز من التلاميذ لهذه التقييمات  سيطبق عليهم مباشرة البرنامج العلاجي لتمكينهم من اجتياز التقييم النهائي من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم ، ويتم اخطار أولياء الأمور بموعد التقييم النهائي والتعليمات

كما شددت مديريات التربية والتعليم ، على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التربوية والقانونية لضبط حضور التلاميذ طوال أيام الدراسة والتنبيه على أولياء الأمور بضبط الحضور بقية أيام الفصل الدراسي لاستكمال التقييمات الوزارية ويتم تحقيق مبدأ المحاسبية على المقصرين

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

