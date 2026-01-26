مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية

أكد أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه هناك إقبال كثيف من الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال احمد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" إقبال على شراء الكتب وحضور الندوات ونفخر بالنسخة الحالية من معرض الكتاب ".

وتابع أحمد مجاهد:" من الواضح إقبال الشباب بشكل كبير على فعاليات المعرض"، مضيفا:" لدينا سلسلة ندوات يشارك فيها 15 كاتب وكاتبة مصريين وعرب لعرض وجهات النظر في الكتابة وهذه الندوات تحقق نجاحات كبيرة ".

وأكمل احمد مجاهد :" عقدنا ندوات عن القضية الفلسطينية ضمن فعاليات معرض الكتاب وقمنا بالاحتفال بمئوية يوسف شاهين ".

ولفت احمد مجاهد :" سيكون لدينا حفل ختام لفعاليات معرض الكتاب وسيتم تقديم العديد من الأغاني التي كانت متواجدة في روايات نجيب محفوظ، ووزير الثقافة سوف يعلن عن الفائز بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية وقيمتها 500 الف جنيه وميدالية ذهبية ".