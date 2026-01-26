الشاعر الكبير جمال القصاص ينفي شائعات حول ندوته بمعرض الكتاب: «كلام فارغ تحركه ضغائن شخصية»

نفى الشاعر الكبير جمال القصاص ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم حضور الجمهور لندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أو عدم استقباله خلالها، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

وقال القصاص إن ما يُثار في هذا الشأن «كلام فارغ وكاذب، تحركه ضغائن وحروب شخصية صغيرة ومنحطة»، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تتجاهل أن «للخصومة شرفًا، يصبح كارثيًا حين يدوس عليه المثقف المبدع الواعي، ويجيره لخدمة مصالحه وضغائنه فقط».

وأضاف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب «ساحة حرة مفتوحة للجمهور، بلا فواصل أو عقد طبقية سمجة، ولا ادعاءات زائفة تتوهم امتلاك الحكمة والصواب وحدها، أو احتكار حق إسداء النصائح من وراء أقنعة بالية».

وأوضح الشاعر الكبير أنه شارك حتى الآن في ندوتين خاصتين به ضمن فعاليات المعرض، شهدتا مناقشات نقدية مهمة حول تجربته الشعرية، إلى جانب مناقشة كتابه «في مرايا الشعر»، الذي قدم من خلاله قراءات نقدية لأعمال نحو خمسين شاعرًا وشاعرة من مختلف الأطياف الشعرية في مصر والعالم العربي.

وأكد القصاص أن سعادته بهاتين الندوتين «أمر شخصي لا يُقاس بعدد الحضور»، مشيرًا إلى أن تحويل حجم الجمهور إلى معيار للنجاح «أصبح، للأسف، صكًا للمتاجرة والصيد في الماء العكر».

وشدد على أن معرض الكتاب لا يُقاس فقط بعدد الحضور للندوات والأمسيات الشعرية، في ظل الزخم الكبير للفعاليات الثقافية المتنوعة، موضحًا أن الأهم هو أن «يتشمم الناس رائحة الكتاب، ويشعروا بأنه العتبة الأساسية للمعرفة والعلم والحب».

وفي ختام تصريحاته، وجه جمال القصاص الشكر إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب، مثمنًا ما قدمته من تسهيلات ودعم، ومؤكدًا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يظل «عرسًا ثقافيًا يتجدد كل عام، ونزهة ثرية في دروب الإبداع والمعرفة والفن».