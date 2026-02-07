كارول سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة أنيقة.. صور

خطفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأنظار بإطلالة راقية اتسمت بالأناقة والفخامة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأوف وايت، عكس ذوقها الرفيع واختياراتها الراقية.

وجاء الفستان بتصميم ناعم، تميّز بقصة مستقيمة أبرزت رشاقة قوامها، مع تفاصيل لامعة عند منطقة الصدر أضفت لمسة فخامة لافتة، إلى جانب أكمام طويلة منسدلة منحت الإطلالة طابعًا ملكيًا أنيقًا.

واعتمدت كارول سماحة على مكياج هادئ متناسق مع ألوان الفستان، مع تسريحة شعر بسيطة زادت من نعومة الإطلالة، فيما اكتفت بإكسسوارات راقية دون مبالغة.



ونالت إطلالة كارول سماحة إعجاب جمهورها ومتابعيها، الذين أشادوا بأناقتها وقدرتها الدائمة على الظهور بإطلالات راقية.

إطلالة كارول سماحة