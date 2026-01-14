انتهاء تصوير مسلسل "ابن النصابة" لـ كندة علوش

انتهى تصوير كافة مشاهد المسلسل العائلي الكوميدي "ابن النصابة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة كندة علوش.

واختتم صناع العمل تصوير تصوير المشاهد الأخيرة في ستاد القاهرة الدولي، وذلك تمهيدا لعرضه قريبا.

قصة مسلسل ابن النصابة

أحداث مسلسل "ابن النصابة" تدور حول محامية متفانية تدعى رانيا، تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اختفاء زوجها فجأة، وتتغير شخصيتها للأقوى حيث تسعى للانتقام واستعادة حياتها بطرقها الخاصة وذلك بالتعاون مع نجلها بطل سباقات الدراجات.

ويشارك في بطولة العمل كندة علوش، معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، وهو من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وهو من إنتاج شركة S productions للمنتجة سالي والي.