قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلاده.. صبري عبد المنعم يكشف رؤيته للسيدة مريم وسيدنا محمد مرتين

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم
أحمد إبراهيم

يحتفل اليوم الفنان صبري عبد المنعم بعيد ميلاده، بظهور تلفزيوني نادر مقررا له غدا السبت، مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس للحديث عن مشواره الفني وكواليس حياته العائلية، وعلاقته بالراحل عبد المنعم إبراهيم.

يعد صبري عبد المنعم جوكر الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ووصل رصيده إلى أكثر من 500 عملا، كانت له بصمة واضحة خلالها، وشارك مع الكبار نجاحاتهم، والنجوم الصاعدين لحظات تألقهم وبروز نجمهم من حوله.

بدأت مسيرة صبري عبد المنعم في السبعينيات، لكنه برز بشكل كبير في فترة الثمانينات خاصة مع مشاركاته المكثفة في الدراما، وظهوره في أعمال ناجحة مازالت علامات في تاريخ التلفزيون المصري حتى اليوم.

مشوار صبري عبد المنعم

شارك صبري عبد المنعم في العديد من المسرحيات والسهرات التلفزيونية، لكن بداية الثمانينات كانت نقله في تاريخه، بعدما ظهر في مسلسل الشوارع الخلفية ثم محمد رسوله الله، ومع الوقت زادت مشاركاته في العام الواحد حيث قدم أيوب البحر والقضية رقم 1 وغيرهم.

وكانت الانطلاقة الحقيقة مع مسلسل الشهد والدموع الذي عرض عام 1983، بدور مختار، ثم رحلة أبو العلا البشري، ورأفت الهجان، وليالي الحلمية الذي بدأت معه مرحلة نجاح التسعينات، إلى جانب أفلام البيضة والحجر وفخ الثعالب وزمن الأقويات وغيرهم.

برع صبري عبد المنعم في لعب دور ظابط الشرطة، أو وكيل النيابة والمحقق المتميز، وفي الوقت نفسه كان من أبرز رجال العصابات في الأفلام لصوته الرخم، ونظراته الحادة، حتى اكتشف مسلسل زيزينيا الشخص الرومانسي بداخل موهبته وقدمه كحبيب لعايدة هانم التي لعب دورها آثار الحكيم.

ومن جمهورية زفتى، لهوانم جاردن سيتي استمر عطاء صبري عبد المنعم، مرورا بمسلسل أوبرا عايدة، ثم حديث الصباح والمساء، ومازال يظهر في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها مسلسل ضل راجل وليالينا 80 والاختيار وغيرها.

لا يعرف الكثيرون أن صبري عبد المنعم هو زوج ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، التي تدعى "سهير" وأنجب منها طفلين هما عبد المنعم ومريم، وحضر حفل زفافه عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

أزمة صبري عبد المنعم الصحية

وقال صبري عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيونية، " سعيد وممتن لهذا التكريم لأنه جاء في وقته بعدما كنت أعاني من مشاكل صحية شديدة، وخروجي من المستشفي، فشعرت أن التكريم بمثابة وداع لجمهوري بعد أن عانيت من مشاكل صحية وأزمة حقيقة".

وبشأن ظهوره على كرسي متحرك قال، من حظي السئ قبل التكريم وقعت علي قدمي في المنزل، فقررت استعين بالكرسي المتحرك حتي لا أثقل علي أحد ، وتحملت ان امشي كي لا أذي مشاعر أحد، وشعرت بسعادة كبيرة أمام الجمهور، وكأني قدمت سواريه هام كما كنت أقدم من قبل".

وبشأن خروج شائعات تفيد اعتزاله الفن قال، لم اعتزل الفن، ولكن حالتي الصحية لم تعد قادرة كافية علي أن اقدم للجمهور أعمال اخري، وبشأن الصفحات الوهمية التي تنشر أخبار عنه قال، "لم أقاضي أحد، خليهم ياكلوا عيش".

عن فترة مرضه وإصابته بالسرطان قالت، " المرض اختبار من الله، وأول مرة علمت بمرضي عندما جاء لي ورم  في ذراعي وذهبت للدكتور وقالي لي هتدخل عمليات بكرا قولتله مينفعش دلوقتي، دون علم أي شخص من أهلي وقتها، وزوجتي وأخواتي تعبوا معي كثيرا خلال فترة مرض، وقد استأصلت جزء كبير من الرئة بعد اصابتي بالسرطان".

وأضاف، "حلمت بحضرة بالرسول مرتين ، فأنا ليا الشرف أنني منسب لحضرة سيدة النبي، كما أنني حلمت بالسيدة مريم وقت مرضي وتعبي، فقد جاءت وضغطت علي جسدي كله وطمنتني وهي تضحك، فاعتبرت ذلك هدية من الله سبحانه وتعالي" .

وتابع حديثه، "دخلت التيك توك عن طريق ابنتي مريم، ووجدته عالم مختلف واتحدث مع الكثير علي هذه المنصة، ولا التفت للمتطاولين على التيك توك".

صبري عبد المنعم الفنان صبري عبد المنعم أعمال صبري عبد المنعم أفلام صبري عبد المنعم عيد ميلاد صبري عبد المنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف هونر Magic 8 Pro Air

قبل انطلاقه رسميا.. إليك أهم مواصفات هاتف هونر Magic 8 Pro Air

Galaxy S26

استطلاع : 85 % من المُستهلكين لا يقلقون من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: قد نلتقي كائنات فضائية خلال استكشاف الفضاء

بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد