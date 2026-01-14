فى عيد ميلاده.. صبري عبد المنعم يكشف رؤيته للسيدة مريم وسيدنا محمد مرتين

يحتفل اليوم الفنان صبري عبد المنعم بعيد ميلاده، بظهور تلفزيوني نادر مقررا له غدا السبت، مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس للحديث عن مشواره الفني وكواليس حياته العائلية، وعلاقته بالراحل عبد المنعم إبراهيم.

يعد صبري عبد المنعم جوكر الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ووصل رصيده إلى أكثر من 500 عملا، كانت له بصمة واضحة خلالها، وشارك مع الكبار نجاحاتهم، والنجوم الصاعدين لحظات تألقهم وبروز نجمهم من حوله.

بدأت مسيرة صبري عبد المنعم في السبعينيات، لكنه برز بشكل كبير في فترة الثمانينات خاصة مع مشاركاته المكثفة في الدراما، وظهوره في أعمال ناجحة مازالت علامات في تاريخ التلفزيون المصري حتى اليوم.

مشوار صبري عبد المنعم

شارك صبري عبد المنعم في العديد من المسرحيات والسهرات التلفزيونية، لكن بداية الثمانينات كانت نقله في تاريخه، بعدما ظهر في مسلسل الشوارع الخلفية ثم محمد رسوله الله، ومع الوقت زادت مشاركاته في العام الواحد حيث قدم أيوب البحر والقضية رقم 1 وغيرهم.

وكانت الانطلاقة الحقيقة مع مسلسل الشهد والدموع الذي عرض عام 1983، بدور مختار، ثم رحلة أبو العلا البشري، ورأفت الهجان، وليالي الحلمية الذي بدأت معه مرحلة نجاح التسعينات، إلى جانب أفلام البيضة والحجر وفخ الثعالب وزمن الأقويات وغيرهم.

برع صبري عبد المنعم في لعب دور ظابط الشرطة، أو وكيل النيابة والمحقق المتميز، وفي الوقت نفسه كان من أبرز رجال العصابات في الأفلام لصوته الرخم، ونظراته الحادة، حتى اكتشف مسلسل زيزينيا الشخص الرومانسي بداخل موهبته وقدمه كحبيب لعايدة هانم التي لعب دورها آثار الحكيم.

ومن جمهورية زفتى، لهوانم جاردن سيتي استمر عطاء صبري عبد المنعم، مرورا بمسلسل أوبرا عايدة، ثم حديث الصباح والمساء، ومازال يظهر في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها مسلسل ضل راجل وليالينا 80 والاختيار وغيرها.

لا يعرف الكثيرون أن صبري عبد المنعم هو زوج ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، التي تدعى "سهير" وأنجب منها طفلين هما عبد المنعم ومريم، وحضر حفل زفافه عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

أزمة صبري عبد المنعم الصحية

وقال صبري عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيونية، " سعيد وممتن لهذا التكريم لأنه جاء في وقته بعدما كنت أعاني من مشاكل صحية شديدة، وخروجي من المستشفي، فشعرت أن التكريم بمثابة وداع لجمهوري بعد أن عانيت من مشاكل صحية وأزمة حقيقة".

وبشأن ظهوره على كرسي متحرك قال، من حظي السئ قبل التكريم وقعت علي قدمي في المنزل، فقررت استعين بالكرسي المتحرك حتي لا أثقل علي أحد ، وتحملت ان امشي كي لا أذي مشاعر أحد، وشعرت بسعادة كبيرة أمام الجمهور، وكأني قدمت سواريه هام كما كنت أقدم من قبل".

وبشأن خروج شائعات تفيد اعتزاله الفن قال، لم اعتزل الفن، ولكن حالتي الصحية لم تعد قادرة كافية علي أن اقدم للجمهور أعمال اخري، وبشأن الصفحات الوهمية التي تنشر أخبار عنه قال، "لم أقاضي أحد، خليهم ياكلوا عيش".

عن فترة مرضه وإصابته بالسرطان قالت، " المرض اختبار من الله، وأول مرة علمت بمرضي عندما جاء لي ورم في ذراعي وذهبت للدكتور وقالي لي هتدخل عمليات بكرا قولتله مينفعش دلوقتي، دون علم أي شخص من أهلي وقتها، وزوجتي وأخواتي تعبوا معي كثيرا خلال فترة مرض، وقد استأصلت جزء كبير من الرئة بعد اصابتي بالسرطان".

وأضاف، "حلمت بحضرة بالرسول مرتين ، فأنا ليا الشرف أنني منسب لحضرة سيدة النبي، كما أنني حلمت بالسيدة مريم وقت مرضي وتعبي، فقد جاءت وضغطت علي جسدي كله وطمنتني وهي تضحك، فاعتبرت ذلك هدية من الله سبحانه وتعالي" .

وتابع حديثه، "دخلت التيك توك عن طريق ابنتي مريم، ووجدته عالم مختلف واتحدث مع الكثير علي هذه المنصة، ولا التفت للمتطاولين على التيك توك".