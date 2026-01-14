قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

41 عرضا في القائمة الطويلة للدورة العاشرة من مهرجان مسرح الجنوب

عروس مهرجان مسرح الجنوب
عروس مهرجان مسرح الجنوب
أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، عن اختيار 41 عرضًا مسرحيًا من  17 دولة للمشاركة في الدورة العاشرة من المهرجان، التي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع، خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل 2026.

وقال الكاتب المسرحي بكري عبد الحميد، إن لجنة المشاهدة بالدورة العاشرة، التي تُقام برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، ومؤسسة هاي واي ترافيل، انتهت إلى اختيار العروض المشاركة في البرامج المختلفة للمهرجان.

وأوضح أن المسابقة الرسمية تضم العروض التالية: العقرب (إسبانيا)، أموك (كازاخستان)، من أجل موزة (إيطاليا/كولومبيا)، عطش (تونس)، قلب أنتيجون (إسبانيا)، 12 فبراير (الجزائر)، ذهان (العراق)، ستة في ستة (المغرب)، إيجا نحكيلك (تونس)، أومواموا (إسبانيا)، حتى لا يغيب الأمل (السعودية)، ثنائية الحب والحرب (الأردن)، امرأة وحيدة (المغرب)، نشرب إذن (المغرب)، الأستاذة مها (فلسطين)، تغريبة (مصر)، العازفة (سوريا)، نون الفجوة (السودان/أمريكا)، خرف (السودان)، ياسمينة (البحرين)، أناكوندا (مصر)، مراهن (تونس)، ليه لأ (مصر)، الطريقة المضمونة للتخلص من البقع (مصر) .     

أما برنامج مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، فيشارك به: شوك الكداد (السودان)، عربة موتى (العراق)، أنثى (مصر)، قمرة حمراء (تونس)، تجاه (السودان ) .    

وفي برنامج مسرح الطفل تم اختيار العروض: النمل والسلام (تونس)، الابتسامة الخافتة (الجزائر)، فرحة (الجزائر)، المهرجون (تونس)، الأراجوز (مصر)، الأرنب والشتاء (الأردن).

كما تضم عروض الحكي: العرس الفلسطيني (فلسطين)، حكايات من الذاكرة (الجزائر)، هوامش نسائية (مصر )  .

بينما تشمل عروض ضيف المهرجان: الطنجية (كندا)، صمت الفردوس (العراق)، بداية اللعبة (العراق)، جسور (مصر/السودان) .

مهرجان مسرح الجنوب أعمال مهرجان مسرح الجنوب عروض مهرجان مسرح الجنوب هيثم الهواري الناقد هيثم الهواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

وفد شركات السياحة

لنجاح الموسم.. شركات السياحة تستعد مبكرا للحج

الدكتور عبدالرحيم ريحان

الدفاع عن الحضارة تضع مطالب العاملين أمام وزير السياحة فى عيد الآثاريين

وزير التعليم العالي

وزارة التعليم العالي تنظم المعرض الأول لأفرع الجامعات الأجنبية لتعزيز الإبداع والابتكار

بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد