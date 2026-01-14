41 عرضا في القائمة الطويلة للدورة العاشرة من مهرجان مسرح الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، عن اختيار 41 عرضًا مسرحيًا من 17 دولة للمشاركة في الدورة العاشرة من المهرجان، التي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع، خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل 2026.

وقال الكاتب المسرحي بكري عبد الحميد، إن لجنة المشاهدة بالدورة العاشرة، التي تُقام برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، ومؤسسة هاي واي ترافيل، انتهت إلى اختيار العروض المشاركة في البرامج المختلفة للمهرجان.

وأوضح أن المسابقة الرسمية تضم العروض التالية: العقرب (إسبانيا)، أموك (كازاخستان)، من أجل موزة (إيطاليا/كولومبيا)، عطش (تونس)، قلب أنتيجون (إسبانيا)، 12 فبراير (الجزائر)، ذهان (العراق)، ستة في ستة (المغرب)، إيجا نحكيلك (تونس)، أومواموا (إسبانيا)، حتى لا يغيب الأمل (السعودية)، ثنائية الحب والحرب (الأردن)، امرأة وحيدة (المغرب)، نشرب إذن (المغرب)، الأستاذة مها (فلسطين)، تغريبة (مصر)، العازفة (سوريا)، نون الفجوة (السودان/أمريكا)، خرف (السودان)، ياسمينة (البحرين)، أناكوندا (مصر)، مراهن (تونس)، ليه لأ (مصر)، الطريقة المضمونة للتخلص من البقع (مصر) .

أما برنامج مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، فيشارك به: شوك الكداد (السودان)، عربة موتى (العراق)، أنثى (مصر)، قمرة حمراء (تونس)، تجاه (السودان ) .

وفي برنامج مسرح الطفل تم اختيار العروض: النمل والسلام (تونس)، الابتسامة الخافتة (الجزائر)، فرحة (الجزائر)، المهرجون (تونس)، الأراجوز (مصر)، الأرنب والشتاء (الأردن).

كما تضم عروض الحكي: العرس الفلسطيني (فلسطين)، حكايات من الذاكرة (الجزائر)، هوامش نسائية (مصر ) .

بينما تشمل عروض ضيف المهرجان: الطنجية (كندا)، صمت الفردوس (العراق)، بداية اللعبة (العراق)، جسور (مصر/السودان) .