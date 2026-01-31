قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كندة علوش تكشف لــ صدي البلد عن شخصيتها في مسلسل ابن النصابة |فيديو

النجمة كندة علوش مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة كندة علوش في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مسلسلها الجديد «ابن النصابة»، مؤكدة أن العمل يدور في إطار كوميدي مختلف ويحمل العديد من المفاجآت، معربة عن أملها في أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

قالت كندة علوش مازحة: «أنا نصابة»، في إشارة إلى طبيعة الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث المسلسل، موضحة أن العمل يقدم معالجة كوميدية غير تقليدية لقصة إنسانية مليئة بالتقلبات.

وتدور أحداث مسلسل «ابن النصابة» حول محامية متفانية تُدعى رانيا، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ، لتدخل في مرحلة جديدة من حياتها تتسم بالقوة والتحدي، حيث تسعى للانتقام واستعادة حياتها بطرقها الخاصة، وذلك بالتعاون مع نجلها، بطل سباقات الدراجات.

ويشارك في بطولة العمل كل من كندة علوش، معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، إلى جانب عدد من الفنانين. المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي.

ويُعد مسلسل «ابن النصابة» من الأعمال المنتظرة، لما يقدمه من مزيج بين الكوميديا والتشويق، في إطار درامي مختلف يعتمد على تطور الشخصيات وتوالي الأحداث بشكل غير متوقع.


https://youtube.com/shorts/wEsRgLODPJM?si=aJuoVm-yVCfD9lnw

كندة علوش اخبار الفن نجوم الفن مسلسل ابن النصابة

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

الاهلي

أمير هشام : نتيجة جيدة للأهلي أمام يانج.. ودا اللي كان مطلوب من توروب

الاهلي

انتهت.. أحمد حسن يعلق علي تعادل الأهلي ويانج أفريكانز

بيراميدز

موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

