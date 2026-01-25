كندة علوش: الفن يحمي الإنسانية وأحرص على إبعاد اولادي عن السوشيال ميديا

أكدت الفنانة السورية كندة علوش على الدور الإنساني العميق للفن، مشيرة إلى أنه يمثل وسيلة أساسية لحماية القيم الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي، وذلك خلال مشاركتها في معرض فني تشكيلي أُقيم داخل المتحف المصري الكبير.



وقالت كندة علوش إن الفن ليس مجرد أداة للتعبير الجمالي، بل لغة عالمية قادرة على التقريب بين البشر ومواجهة القسوة والعنف، مضيفة: «الفن يحمي الإنسانية وبيفكرنا دايمًا بجوهرنا الحقيقي».

وكشفت كندة عن حرصها الشديد على حماية أطفالها من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تحاول قدر الإمكان إبعادهم عن السوشيال ميديا في سن مبكرة، والتركيز على تنمية وعيهم من خلال القراءة والفن والأنشطة الإبداعية.



وشهد المعرض حضور عدد من الفنانين والمثقفين، وسط إشادة بالدور المتنامي للفنون التشكيلية في دعم الحوار الثقافي وتعزيز الهوية الإنسانية.